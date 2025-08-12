Los incendios no dan tregua en Salamanca: otros dos focos se activan en La Sierpe y en Membribe, mientras avanza el de Martín de Yeltes Ambas incidencias se han abierto pasadas las 16:00 horas de la tarde de este martes, 12 de agosto, en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL)

Imagen de la humareda provocada por el incendio que se ha declarado en La Sierpe.

Elena Martín Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 17:10

Los incendios forestales siguen captando todos los focos de atención en la provincia. Después de que se haya declarado el nivel 2 de peligrosidad en el fuego que se ha originado sobre las 13:30 horas de este martes, 12 de agosto, en la localidad de Martín de Yeltes, dos nuevas incidencias han aparecido en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL). La primer ade ellas se ha abierto a las 16:17 horas en Membribe y, la segunda, a las 16:20 en La Sierpe.

Una vez registrados ambos avisos, el Gobierno regional desplazaba hasta ambas localidades a un total de 13 medios hasta Membribe y otros tres han sido movilizados hasta La Sierpe. De entre la decena de medios que trabajan en el primer foco, figuran un técnico, un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, seis camiones autobomba, dos unidades ELIF y un hidroavión. En el segundo, lo hacen un técnico, un celador, una cuadrilla terrestre y un camión autobomba.

Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas en ambas localizaciones y cuáles han sido las causas que las han provocado.

