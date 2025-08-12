Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del foco declarado en el pico Colorino. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIO

Un incendio en la zona del Colorino moviliza a los Bomberos y a un hidroavión hasta la sierra de Candelario

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León y en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta (INFOCAL) a las 19:03 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 19:35

Un nuevo incendio forestal ha movilizado en la tarde de este martes, 12 de agosto, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca hasta la localidad de Candelario.

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León y en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta (INFOCAL) a las 19:03 horas. Automáticamente, se desplazaban hasta el lugar un total de cinco medios, entre los que figuran, por ahora, un agente medioambiental, dos camiones autobomba, una unidad ELIF y un hidroavión.

Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas, originadas en la zona del Colorino y la causa que las ha provocado.

