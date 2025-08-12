Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio declarado. L. G.

Declarado un incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca

El aviso se ha registrado en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 22:40 horas de la noche de este martes, 12 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

Un nuevo fuego declarado en el término municipal de La Alberca se ha convertido en el 'broche final' de los incendios que han asolado este martes, 12 de agosto, a la provincia.

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 22:40 horas. Automáticamente, Medio Ambiente ha depslazado hasta el lugar, el Puerto del Portillo, a un técnico, a tres agentes medioambientales, a cuatro cuadrillas terrestres y a dos vehículos autobombas, además de a una dotación de los Bomberos de la Diputación.

Por el momento, se desconoce el alcance de las llamas, teniendo en cuenta que la superficie dañada sigue en perimetración, y la causa que las ha originado. Algunos residentes del propio pueblo han indicado a LA GACETA que el fuego se encuentra muy próximo al casco urbano.

Este foco se une a los muchos que se han declarado a lo largo de la jornada de este martes en Salamanca. El primero se declaraba en la localidad de Martín de Yeltes pasadas las 13:30 horas e incluso llegaba a ser declarado de nivel 2 de peligrosidad. Al menos 31 medios se trasladaron hasta el municipio para intervenir y las llamas alcanzaron a otros pueblos como La Fuente de San Esteban. Los otros se han registrado en Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

