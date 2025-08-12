Declarado un incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca El aviso se ha registrado en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 22:40 horas de la noche de este martes, 12 de agosto

Elena Martín Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

Un nuevo fuego declarado en el término municipal de La Alberca se ha convertido en el 'broche final' de los incendios que han asolado este martes, 12 de agosto, a la provincia.

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 22:40 horas. Automáticamente, Medio Ambiente ha depslazado hasta el lugar, el Puerto del Portillo, a un técnico, a tres agentes medioambientales, a cuatro cuadrillas terrestres y a dos vehículos autobombas, además de a una dotación de los Bomberos de la Diputación.

Saltan otros dos incendios forestales entre Nuñomoral/Casares de Las Hurdes (Cáceres) y La Alberca (Salamanca) pic.twitter.com/KaQ8V6mrlf — PacoCastañares (@PacoCastanares) August 12, 2025

Por el momento, se desconoce el alcance de las llamas, teniendo en cuenta que la superficie dañada sigue en perimetración, y la causa que las ha originado. Algunos residentes del propio pueblo han indicado a LA GACETA que el fuego se encuentra muy próximo al casco urbano.

Este foco se une a los muchos que se han declarado a lo largo de la jornada de este martes en Salamanca. El primero se declaraba en la localidad de Martín de Yeltes pasadas las 13:30 horas e incluso llegaba a ser declarado de nivel 2 de peligrosidad. Al menos 31 medios se trasladaron hasta el municipio para intervenir y las llamas alcanzaron a otros pueblos como La Fuente de San Esteban. Los otros se han registrado en Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe.

