Imagen del incendio en Martín de Yeltes. L.G.

Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal declarado en Martín de Yeltes

Las llamas se han iniciado entre la carretera N-620 y las vías del tren

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 14:10

Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal declarado este martes entre la carretera N-620 y la línea de tren Medina del Campo-Vilar Formoso, entre las localidades salmantinas de Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban, en la comarca de Ciudad Rodrigo.

Según recoge la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) las llamas, por causas que se investigan, se han iniciado sobre las 13:30 horas. Al menos 15 medios se han trasladado hasta el lugar para intervenir y evitar que se extienda, entre ellos cuatro celadores, una cuadrilla terrestre, cinco autobombas, un bulldozer, tres ELIF y un helicóptero. Por el momento el fuego continúa activo.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

