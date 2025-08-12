Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vacunación de lengua azul. ARCHIVO

Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca

Es del serotipo 3 y ha sido detectado en una explotación de ovino

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

SALAMANCA

Martes, 12 de agosto 2025, 12:46

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca de esta campaña, en concreto se trata de una explotación de ovino localizada en Lagunilla, comarca de Béjar, donde de un rebaño de 550 animales sensibles hay 4 afectados. El serotipo de lengua azul detectado es el 3, que se ha mostrado como el más agresivo.

Salamanca se suma así a las provincias y comunidades autónomas con presencia de esta enfermedad. Hasta el momento son Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Burgos, Ávila, León, Salamanca, Navarra, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria y Galicia, con la implicación de los serotipos 1,3 y 8. El Ministerio de Agricultura, siguiendo el programa nacional, comunica el primer foco detectado en la presenta temporada para cada serotipo a nivel provincial y luego la comunidad autónoma realiza el seguimiento.

Los últimos focos confirmados son, además del de Lagunilla, en la provincia de Ciudad Real (serotipos 3 y 8), Cáceres (8) y Granada (3). El Ministerio de Agricultura recuerda que es necesario que las comunidades comuniquen inmediatamente las sospechas, resalta la importancia de reforzar las medidas de sensibilización y de vacunar animales frente a los serotipos de riesgo para reducir el impacto en el caso de verse afectados.

La lengua azul es una enfermedad viral que afecta a rumiantes, de forma especial al ovino, y es transmitida por mosquitos del género Culicoides. No afecta al hombre. El ganado bovino y el caprino no muestran normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores. La gravedad varía entre especies y cepas, y las más graves provocan mortalidades en ovino de hasta el 50 %.

