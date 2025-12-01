Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de diciembre
Salamanca
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:00
Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
En concreto, se trata del ubicado en la Plaza de la Libertad. El pasado viernes, se conocía que una joven era pillada y propuesta para sanción tras subirse a otro ubicado en la Plaza del Mercado y grabarse en vídeo para publicarlo en redes sociales
Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
R.G.G. ingresó en agosto por malos tratos a su madre y tras recurrir, la Audiencia le dejó libre a mediados de noviembre aunque vigilado por el mecanismo telemático. En las últimas horas volvió a ser detenido por agresión sexual consumada. Tras el informe de la Fiscalía, ya está otra vez entre rejas
El detenido por violar a una mujer fue condenado por obligar a otra a arrodillarse e intentar penetrarla en un callejón de La Aldehuela
La Audiencia Provincial le impuso una pena por una agresión sexual cometida en 2021 tras citarse con la víctima por redes sociales. Tras el acuerdo entre las partes, R.G.G. aceptó dos años de prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización a la víctima
Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
El aviso se recibía pasadas las 22:00 horas de la noche de este domingo, 30 de noviembre
Nuevas bajadas para el cereal: «El futuro no pinta bien»
Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza
Diputación y Universidad firman un protocolo conjunto para combatir la exclusión financiera y dinamizar el entorno rural
Carta de Unionistas al Comité Técnico de Árbitros: el FVS en tela de juicio por «profundas y graves deficiencias técnicas»
El club envía una misiva, firmada por Roberto Pescador, en la que se pone en cuestión el uso del FVS
La Junta nombra a Reyes Gallego nueva gerente provincial del Servicio Público de Empleo en Salamanca
Su nombramiento se publicó el viernes, 28 de noviembre, en el Bocyl
Presión en el Congreso para que el Gobierno ponga fecha de estreno a la electrificación de la línea hasta la frontera
Los diputados del PP por Salamanca piden al Ministerio que detalle cuánto han costado las obras
La Universidad afronta la finalización del Parque Científico con la licitación del edificio M4
El inmueble quedó a medias de construir y pretende ser un reclamo para la atracción de empresas
Una experiencia inmersiva para descubrir los secretos del pueblo: «El turista toma el papel de explorador»
San Martín del Castañar estrena una novedosa ruta turística de minitotems que permiten conocer el patrimonio y la historia de esta localidad como si fuese una aventura
Las violaciones aumentan un 65% en Salamanca entre enero y septiembre
Se han registrado un 5,9 por ciento más infracciones penales en los nueve primeros meses del año de 2025 que del año pasado
La obra que desespera a todo un barrio: «Es un auténtico peligro»
Cables que atraviesan portales, materiales acumulados, anchos de escaleras y aislamiento de los ascensores deficientes. Los vecinos cambian la dirección de obra de la rehabilitación de sus edificios
El Hospital sigue celebrando su 50 aniversario con un concierto en su entrada principal
La actuación ha sido protagonizada por Javier Heras Delgado y Chloé Bird
Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana
El Gobierno autonómico intensifica medidas de control y bioseguridad ante los casos detectados en Cataluña, aunque aún no se ha registrado ningún brote en la Comunidad