Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre

Nuevas bajadas para el cereal: «El futuro no pinta bien»

Isabel Alonso

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:05

La Lonja de Salamanca ha aprobado nuevas bajadas para el cereal por la «apatía» que continúa habiendo en el mercado. «El agricultor no tiene ganas de vender a estos precios, pero tampoco hay demanda porque los compradores estamos cubiertos», han asegurado los representantes de los operadores durante el debate.

En concreto, la mesa ha aprobado un descenso de 2 euros para el trigo y el triticale, y de 1 para la cebada y el centeno. El resto de productos ha repetido, incluida la paja.

«Lo que se vislumbra en el futuro no es bueno», han insistido desde el sector de los compradores, en referencia a que las naves están en este momento llenas de cereal.

Más tranquila ha sido la mesa de ovino, que ha acabado con subidas de 5 céntimos para los lechazos por la presión alcista de los ganaderos. El sector comprador ha vuelto ha pedir calma con los repuntes por la competencia que han en este momento en el mercado con los lechazos que están entrando de Francia. «Se venden a 85 euros», han recordado.

La mesa también ha subido los corderos, por la escasez que hay, entre 5 y 10 céntimos.

