La Universidad afronta la finalización del Parque Científico con la licitación del edificio M4 El inmueble quedó a medias de construir y pretende ser un reclamo para la atracción de empresas

Ángel Benito Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:03

La Universidad de Salamanca afronta la culminación del Parque Científico con la licitación de la terminación del edificio del M4, un inmueble que quedó a medias de construir hace una década. Este espacio tiene el objetivo de servir de reclamo para la atracción de empresas e incluso tendrá también espacio para el anexo Centro de Láseres Pulsados.

La licitación de las obras sale a concurso por un presupuesto base de licitación de 5,5 millones y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de enero del próximo año.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, ya anunció en la inauguración del curso académico que en 2026 se verían iniciadas las obras paralizadas para mostrar su apuesta por la atracción de empresas con base tecnológica.

En la actualidad, en el Parque Científico operan 65 compañías lo que eleva el número de trabajadores a una cantidad cercana al millar de trabajadores.