Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Varios heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras colisionar dos coches en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera

El aviso se recibía pasadas las 22:00 horas de la noche de este domingo, 30 de noviembre. Uno de los dos vehículos volcaba como consecuencia del impacto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:45

Comenta

Un accidente ocurrido en la noche de este domingo en el kilómetro 62 de la A-50, en sentido Salamanca, ha dejado varios heridos después de que dos vehículos colisionaran, volcando uno de ellos.

El aviso se recibía a las 22:01 horas en la sala de operaciones del 112. Según los primeros informes, entre los afectados, se encontraban un hombre de unos 50 años que quedaba atrapado en el vehículo, consciente y con una herida en la cabeza; una mujer de la misma edad con una brecha en la cabeza y una niña de 8 años, que quedaba fuera de uno de los vehículos, también consciente.

Hasta el lugar, se desplazaban efectivos de la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación y personal sanitario de Emergencias, incluyendo profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Peñaranda, una ambulancia de soporte vital básico y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

Por el momento, se desconoce si alguno de los afectados ha precisado de traslado al Hospital.

