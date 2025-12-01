La obra que desespera a todo un barrio: «Es un auténtico peligro» Cables que atraviesan portales, materiales acumulados, anchos de escaleras y aislamiento de los ascensores deficientes. Los vecinos cambian la dirección de obra de la rehabilitación de sus edificios

Belén Hernández Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:00

Después de siete meses de obras, los vecinos del proyecto de rehabilitación de Gladiolos, en el barrio de Garrido, no están nada contentos con la ejecución. En primer lugar, denuncian que los cables de las fachadas atraviesan los portales de las viviendas, igual que ocurrió en Chinchibarra 1, donde a los residentes les costó tres años conseguir que las compañías de telecomunicaciones soterraran las líneas. En este caso aún no han terminado los trabajos, pero temen que la situación se repita y que el cableado dificulte el paso en los nuevos accesos y deje huecos por los que entren humedad, calor e incluso insectos.

En segundo lugar, los residentes aseguran que la incorporación de las cajas de los nuevos ascensores ha generado problemas con los anchos de las escaleras. También critican que el recubrimiento de los elevadores —adosados a las fachadas y ocupando parte de las aceras— no tiene el grosor adecuado, cumpliendo con el ancho específico para evitar humedades.

«Los cables están por fuera, en las calles hay materiales apilados sin ningún sentido y los andamios retirados de otros bloques se han amontonado en zonas que interrumpen el paso, especialmente a las personas mayores», relatan los propietarios, molestos además por la imagen de dejadez de las redes rotas que recubren las estructuras y por los riesgos que suponen los materiales almacenados en las partes altas. «Todo eso ahí arriba es un auténtico peligro», denuncia otra vecina señalando los andamios y la posibilidad de que se caigan los materiales.

Los residentes afectados por la instalación de los ascensores lamentan que los accesos que les están construyendo carecen, por el momento, de puerta, con el consiguiente riesgo para la seguridad para la comunidad.

El hastío es tal que las comunidades han decidido sustituir a la dirección de obra. El nuevo responsable deberá, en primer lugar, elaborar un informe detallado de las deficiencias para reclamar a la empresa ejecutora y, en segundo término, supervisar que los trabajos se ajustan al proyecto y se realizan con todas las garantías.

Las quejas incluyen retrasos en la reposición de ventanas que fueron mal medidas y llevan meses mal encajadas, un rosario de despropósitos que ha generado un profundo malestar entre las comunidades de vecinos, responsables de contratar a la empresa encargada de ejecutar las mejoras de accesibilidad y aislamiento con ayudas de los Fondos Europeos Next Generation y aportaciones propias. «Ante nuestras reclamaciones», subrayan los propietarios, «la empresa solo ofrece excusas y ninguna solución».

