Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana El Gobierno autonómico intensifica medidas de control y bioseguridad ante los casos detectados en Cataluña, aunque aún no se ha registrado ningún brote en la Comunidad

E. P. Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:05 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León intensificará la caza del jabalí para reducir su población, especialmente en las zonas de explotaciones porcinas, con el objetivo de prevenir la transmisión de la Peste Porcina Africana (PPA), enfermedad que todavía no se ha detectado en la Comunidad.

Esta acción forma parte del Plan de Gestión del Jabalí de la Junta, y se complementa con otras medidas de prevención, seguimiento y actuación, que se reforzarán tras los casos positivos de PPA detectados en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto con la directora general de Salud Pública, se reunieron hoy para definir los protocolos de actuación ante la posible aparición del virus.

La Junta ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que la PPA no es zoonósica: las personas no pueden infectarse ni por contacto con los animales ni por consumir productos derivados del cerdo.

El Ejecutivo autonómico reforzará la información a los veterinarios y al sector porcino para extremar la bioseguridad en las explotaciones y durante el transporte de animales, así como las medidas de control y la detección temprana del virus.

Seguimiento y control

En los próximos días, la Junta mantendrá reuniones con organizaciones agrarias y representantes del sector para supervisar la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Aunque no se han registrado casos en Castilla y León, se solicita la colaboración ciudadana: ante la presencia de jabalíes muertos o enfermos, se debe informar inmediatamente al 112. Por seguridad, no se debe tocar ni trasladar al animal; basta con proporcionar la ubicación precisa (coordenadas del móvil, nombre del monte o referencias cercanas) para que equipos especializados gestionen la situación.