Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un jabalí. E. P.

Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana

El Gobierno autonómico intensifica medidas de control y bioseguridad ante los casos detectados en Cataluña, aunque aún no se ha registrado ningún brote en la Comunidad

E. P.

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:05

Comenta

La Junta de Castilla y León intensificará la caza del jabalí para reducir su población, especialmente en las zonas de explotaciones porcinas, con el objetivo de prevenir la transmisión de la Peste Porcina Africana (PPA), enfermedad que todavía no se ha detectado en la Comunidad.

Esta acción forma parte del Plan de Gestión del Jabalí de la Junta, y se complementa con otras medidas de prevención, seguimiento y actuación, que se reforzarán tras los casos positivos de PPA detectados en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto con la directora general de Salud Pública, se reunieron hoy para definir los protocolos de actuación ante la posible aparición del virus.

La Junta ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que la PPA no es zoonósica: las personas no pueden infectarse ni por contacto con los animales ni por consumir productos derivados del cerdo.

El Ejecutivo autonómico reforzará la información a los veterinarios y al sector porcino para extremar la bioseguridad en las explotaciones y durante el transporte de animales, así como las medidas de control y la detección temprana del virus.

Seguimiento y control

En los próximos días, la Junta mantendrá reuniones con organizaciones agrarias y representantes del sector para supervisar la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Aunque no se han registrado casos en Castilla y León, se solicita la colaboración ciudadana: ante la presencia de jabalíes muertos o enfermos, se debe informar inmediatamente al 112. Por seguridad, no se debe tocar ni trasladar al animal; basta con proporcionar la ubicación precisa (coordenadas del móvil, nombre del monte o referencias cercanas) para que equipos especializados gestionen la situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  3. 3 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  4. 4

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  5. 5 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  6. 6 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  7. 7 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  8. 8 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 1 de diciembre
  10. 10 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana

Castilla y León refuerza la caza del jabalí para prevenir la Peste Porcina Africana