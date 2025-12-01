Presión en el Congreso para que el Gobierno ponga fecha de estreno a la electrificación de la línea hasta la frontera Los diputados del PP por Salamanca piden al Ministerio que detalle cuánto han costado las obras

«Transcurridos siete años desde el inicio de las primeras obras, desconocemos la fecha de finalización de estas actuaciones que tenían que haber terminado en 2021». Ante esta realidad de las obras de electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, los tres diputados del Partido Popular por esta provincia han planteado una batería de preguntas en el Congreso exigiendo respuestas.

José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín recuerdan que en diciembre de 2020 el Ejecutivo señaló que tanto la reposición de los servicios afectados por las obras como la adecuación de gálibos de los pasos superiores, tareas que aún estaban pendientes, tenían una previsión de finalización en 2021. «En octubre de 2021 el Gobierno modificó la fecha al afirmar que 'está previsto que los trabajos de electrificación entre Salamanca y Fuente de Oñoro finalicen en 2022», señalan los parlamentarios en una pregunta por escrito. «Y en octubre de 2023 volvió a retrasar sus previsiones, y situó la puesta en servicio en el horizonte de 2024», añaden. Y lo cierto es que a finales de 2025 ninguno de esos calendarios se han cumplido y no se ha dado ninguna nueva fecha en la que se prevea que los trabajos estarán acabados.

«¿Cuándo tienen previsto el Gobierno finalizar dichas actuaciones y poner en servicio este tramo de vía electrificada?», han preguntado los diputados. Pero la duda no solo está en cuándo se acabará la obra, sino que tampoco está claro cuánto ha costado. Ante ello, los tres parlamentarios han preguntado al Ministerio de Transportes cuál es el importe exacto de inversión ejecutado anualmente desde 2018 para las obras de electrificación y mantenimiento del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro. Insisten en que especifique el coste ejecutado cada año y que no se incluya en la respuesta el dinero destinado al trazado entre Salamanca y Medina del Campo, una obra que se ejecutó antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.