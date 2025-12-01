Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

EL APUNTE

Una obra de los tiempos de las «chistorras»

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:19

TODOS los contratos de obra destinados a la electrificación de la línea de ferrocarril entre Salamanca y Fuentes de Oñoro tienen la firma de una mujer que hoy está imputada por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Se rubricaron en tiempos de «chistorras» , «soles» y «lechugas», cuando Ábalos «reinaba» y Koldo era su «recaudador».

Entre 2018 y 2021, cuando la hoy imputada Isabel Pardo de Vera estaba al frente de Adif, se adjudicaron obras por valor de decenas de millones de euros para mejorar la línea de tren a Portugal que debían haber concluido hace más de cuatro años y hoy siguen en ejecución.

¿Dónde fue el dinero presupuestado para esta infraestructura en esos ejercicios en los que los trabajos estuvieron paralizados? Nadie lo sabe. ¿Cuánta inversión de los más 141 millones de euros comprometidos se ha destinado realmente a este proyecto? Se desconoce. Después de fallar, al menos, tres veces en sus previsiones, el Ministerio de Transportes ni siquiera se atreve ya a decir cuándo acabarán las obras. La falta de transparencia solo alimenta la sospecha de que detrás de estos retrasos hay algo más que incapacidad.

