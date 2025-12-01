Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca En concreto, se trata del ubicado en la Plaza de la Libertad. El pasado viernes, se conocía que una joven era pillada y propuesta para sanción tras subirse a otro ubicado en la Plaza del Mercado y grabarse en vídeo para publicarlo en redes sociales

Imagen del desperfecto que presenta el elefante ubicado en la Plaza de la Libertad.

Elena Martín Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

La decoración navideña de Salamanca vuelve a sufrir contratiempos. En la mañana de este lunes, 1 de diciembre, uno de los 'Elefantes de Oriente' instalados en la Plaza de la Libertad ha amanecido con un nuevo desperfecto.

El incidente ocurre pocos días después de que la Policía Local identificara y propusiera para sanción a una joven que se subió a otro de los elefantes situados en la Plaza del Mercado. Según el Ayuntamiento, hechos como este constituyen una infracción leve a la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana, que contempla sanciones económicas de hasta 750 euros.

Por el momento, se desconoce si el desperfecto de esta mañana se debe a un fallo estructural o a un acto de vandalismo.

