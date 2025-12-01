Las violaciones aumentan un 65% en Salamanca entre enero y septiembre Se han registrado un 5,9 por ciento más infracciones penales en los nueve primeros meses del año de 2025 que del año pasado

Clara Delgado Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:34

Salamanca registró un total de 9.468 infracciones penales entre enero y septiembre de este año, lo que supone un 5,9 por ciento más que durante los primeros nueve meses del pasado año 2024, donde se registraron 8.941, según los datos consultados por el Ministerio del Interior.

Uno de los repuntes más significativos se registra en los delitos contra la libertad sexual, que aumentan más de un 20% respecto a los nueve primeros meses del año pasado. En total, se han contabilizado 87 denuncias, frente a las 72 registradas en 2024, lo que evidencia una tendencia al alza en este tipo de infracciones. Cabe destacar el aumento de las agresiones sexuales con penetración, es decir, de las violaciones, que pasaron de 20 a 33 casos durante este año, lo que supone un aumento del 65%. El resto de delitos contra la libertad sexual han crecido casi un 4%.

En este informe del año publicado por el Gobierno en Salamanca se ha registrado un homicidio dolosos y asesinatos consumados frente a ninguno registrado el pasado año, y tres homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa, frente a uno en 2024.

La cibercriminalidad también sigue en aumento según estos datos: ha subido un 11,3% durante este periodo del año, con 3.119 infracciones penales cometidas frente a las 2.802 del año pasado. Destaca la subida de las estafas informáticas en un 11,9%, mientras que otros ciberdelitos crecen un 8,4%.

Otro de los delitos que también han visto aumentadas sus cifras durante este primer semestre han sido los hurtos, los cuales han ascendido casi un 9%.