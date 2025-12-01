Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R.G.G. ante el tribunal de la Audiencia Provincial por la agresión a otra mujer. LA GACETA

El detenido por violar a una mujer fue condenado por obligar a otra a arrodillarse e intentar penetrarla en un callejón de La Aldehuela

La Audiencia Provincial le impuso una pena por una agresión sexual cometida en 2021 tras citarse con la víctima por redes sociales. Tras el acuerdo entre las partes, R.G.G. aceptó dos años de prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización a la víctima

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

R.G.G., el individuo que este fin de semana ha ingresado de nuevo en prisión provisional acusado de violar a una mujer apenas quince días después de salir de la cárcel con pulsera GPS, arrastra una condena previa por agresión sexual dictada en 2024 por un hecho ocurrido en diciembre de 2021. Aquel caso, ahora firme, muestra un patrón de violencia que se repite en su historial.

La sentencia recoge que la víctima, de 32 años, contactó con él a través de Facebook y quedaron en verse el 8 de diciembre en Salamanca. Tras rechazar su propuesta de tomar algo, caminaron hasta un callejón en la zona de la Aldehuela. Allí, según declaró la mujer y consideró probado el tribunal, R.G.G. se bajó del patinete, le dijo que quería besarla -petición que ella rechazó- y, acto seguido, la colocó de espaldas, la obligó a arrodillarse y la despojó por la fuerza de parte de la ropa.

Trató de consumar la penetración, sin conseguirlo, y después le ordenó ponerse de frente para intentarlo de nuevo. La mujer aprovechó ese momento para incorporarse, subirse la ropa y huir del lugar.

Esa conducta le valió una condena por agresión sexual, que permanecía suspendida cuando fue excarcelado el pasado 13 de noviembre por la Audiencia Provincial en la causa por maltrato a su madre. Salió con una pulsera GPS para su control. Apenas quince días después fue detenido de nuevo, esta vez por la presunta violación de otra mujer en Salamanca, y la autoridad judicial ordenó su inmediato ingreso en prisión con respaldo de la Fiscalía.

La condena

R.G.G. fue condenado en 2024 tras la conformidad entre las partes. Aceptó entonces dos años de prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización a la víctima. La condena comprendía además 5 años de alejamiento e incomunicación con la perjudicada y el mismo periodo de libertad vigilada consistente en participación en programas de formación sexual y de inhabilitación para profesión u oficio que tenga contacto con menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  5. 5 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  6. 6

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  7. 7 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  8. 8 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  9. 9 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  10. 10 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El detenido por violar a una mujer fue condenado por obligar a otra a arrodillarse e intentar penetrarla en un callejón de La Aldehuela

El detenido por violar a una mujer fue condenado por obligar a otra a arrodillarse e intentar penetrarla en un callejón de La Aldehuela