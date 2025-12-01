El detenido por violar a una mujer fue condenado por obligar a otra a arrodillarse e intentar penetrarla en un callejón de La Aldehuela La Audiencia Provincial le impuso una pena por una agresión sexual cometida en 2021 tras citarse con la víctima por redes sociales. Tras el acuerdo entre las partes, R.G.G. aceptó dos años de prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización a la víctima

R.G.G., el individuo que este fin de semana ha ingresado de nuevo en prisión provisional acusado de violar a una mujer apenas quince días después de salir de la cárcel con pulsera GPS, arrastra una condena previa por agresión sexual dictada en 2024 por un hecho ocurrido en diciembre de 2021. Aquel caso, ahora firme, muestra un patrón de violencia que se repite en su historial.

La sentencia recoge que la víctima, de 32 años, contactó con él a través de Facebook y quedaron en verse el 8 de diciembre en Salamanca. Tras rechazar su propuesta de tomar algo, caminaron hasta un callejón en la zona de la Aldehuela. Allí, según declaró la mujer y consideró probado el tribunal, R.G.G. se bajó del patinete, le dijo que quería besarla -petición que ella rechazó- y, acto seguido, la colocó de espaldas, la obligó a arrodillarse y la despojó por la fuerza de parte de la ropa.

Trató de consumar la penetración, sin conseguirlo, y después le ordenó ponerse de frente para intentarlo de nuevo. La mujer aprovechó ese momento para incorporarse, subirse la ropa y huir del lugar.

Esa conducta le valió una condena por agresión sexual, que permanecía suspendida cuando fue excarcelado el pasado 13 de noviembre por la Audiencia Provincial en la causa por maltrato a su madre. Salió con una pulsera GPS para su control. Apenas quince días después fue detenido de nuevo, esta vez por la presunta violación de otra mujer en Salamanca, y la autoridad judicial ordenó su inmediato ingreso en prisión con respaldo de la Fiscalía.

La condena

R.G.G. fue condenado en 2024 tras la conformidad entre las partes. Aceptó entonces dos años de prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización a la víctima. La condena comprendía además 5 años de alejamiento e incomunicación con la perjudicada y el mismo periodo de libertad vigilada consistente en participación en programas de formación sexual y de inhabilitación para profesión u oficio que tenga contacto con menores.