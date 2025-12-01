La Junta nombra a Reyes Gallego nueva gerente provincial del Servicio Público de Empleo en Salamanca Su nombramiento se publicó el viernes, 28 de noviembre, en el Bocyl

Reyes Gallego, junto al gerente del Servicio Público de Empleo, Jesús Blanco, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz.

Reyes Gallego, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ha sido nombrada directora de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Salamanca. La toma de posesión se produjo el pasado viernes.

A lo largo de su carrera, Gallego ha desempeñado numerosos cargos en la Delegación Territorial de Salamanca, incluyendo encargada de la Sección Provincial del Registro de Cooperativas, jefa de la Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del Empleo en la Oficina Territorial de Trabajo, jefa de la Sección de Interior en la Secretaría Territorial, secretaria técnica del Servicio Territorial de Hacienda y secretaria técnica de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo.

Con su nombramiento, Reyes Gallego se enfrenta al reto de liderar la estrategia provincial de empleo, coordinando programas y servicios destinados a mejorar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los ciudadanos de Salamanca.