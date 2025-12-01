Los pueblos volverán a recuperar las oficinas bancarias con el fin de crear empleo y riqueza

José Ángel Montero Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Acabar con la exclusión financiera en el medio rural, un fenómeno que se ha visto agravado por el cierre masiva de oficinas bancarias en los últimos años (hasta un 30 % solo en la provincia de Salamanca), y contribuir a la dinamización económica del entorno rural a través de la creación de empleo y riqueza es el objetivo que se han fijado conjuntamente la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca a través de un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo impulsar esta alianza como una «herramienta más para luchar contra la despoblación y garantizar que ningún municipio de la provincia se queda sin acceso a servicios esenciales como los financieros», señala el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, durante la presentación de este convenio, en el que han participado también el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, quien subraya el compromiso de estas instituciones con el desarrollo del medio rural, la inclusión financiera y la cooperación institucional.

Entre los compromisos más destacados que figuran en este protocolo, aparece no solo el impulso de acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural que permita el desarrollo de proyectos innovadores apoyados por la inteligencia artificial, sino también el apoyo a los municipios con la apertura de oficinas bancarias allí donde sean necesarias y viables. «Llevarlos allí donde más lo necesitan», asegura Javier Iglesias, consciente de que este proyecto debe tomarse como «un paso más en la lucha por nuevos desafíos como la exclusión financiera y la despoblación», apostilla.

«Por nuestra parte, pondremos todo el empeño en los municipios donde no existe una oficina financiera», apostilla el presidente de la Diputación, quien subraya el proyecto pionero impulsado por la institución provincial de instalar dos cajeros móviles en los bibliobuses que dan servicio a más de 130 pequeños municipios, especialmente en zonas donde no existe ninguna otra alternativa bancaria.

Y conocimiento es lo que aportará la Universidad de Salamanca en todo este proceso, así como la organización de encuentros y la difusión de acciones y proyectos a través de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico, que aportará formación, herramientas y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos que favorezcan el asentamiento de población en el medio rural. «El objetivo es llevar a titulados bien formados al medio rural para dinamizar el entorno y dar un servicio tan necesario para nuestra sociedad», afirma el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, consciente de que con la generación de conocimiento «se crean más capacidades, oportunidades y servicios a quienes viven en el medio rural». Para ello, desde la citada cátedra de Inteligencia Artificial se pondrán en marcha másteres y trabajos de doctorado dirigidos a conectar empresas y talento en el sector rural. «Y contribuir así para que los jóvenes no abandonen esta provincia», apostilla Corchado.