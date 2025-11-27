Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 27 de noviembre
Salamanca
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:00
Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
La Policía Local y los Bomberos se han aproximado al número 17 de esta calle este jueves al mediodía
CyL amplía hasta el 2 de enero las restricciones ante las dermatosis nodular y permite ferias animales sin ganado bovino
Hasta ahora estaba prohibida la celebración de ferias y mercados para todas las especies, pero con esta nueva autorización se suavizan las restricciones
El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
Enrique Bonete publica un libro construido a partir de los correos que intercambió con una antigua alumna en la que ética ilumina el miedo y llega a funcionar como terapia
Programa ambicioso de la Universidad para captar a científicos de élite
La iniciativa busca captar a expertos con reconocimiento internacional acreditado para que desarrollen su proyecto en Salamanca
Premio a Jóvenes Investigadores de un proyecto frente al asma de la Universidad de Salamanca
En el proyecto ha participado proyecto en el que ha participado el científico Miguel Estravís Sastre
La tuna, declarada Bien de Interés Cultural
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración de la tuna como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial
El Monasterio de la Caridad, en el aire: dudas legales y deterioro reabren la preocupación en Ciudad Rodrigo
El Consistorio mantiene contactos con la Junta sobre la situación del inmueble
La Alberca, escenario del último trabajo cinematográfico del salmantino Gabriel Velázquez
«Ánimas benditas», es la octava película del director y ha contado con la colaboración especial de sus habitantes como actores principales
El Centro de Investigación en Derechos Humanos reconoce a Cáritas y a la Asociación Científica sobre Sinhogarismo
Los galardones reconocen la reflexión crítica desde distintas áreas académicas y profesionales
Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
La oferta es un 49% más elevada que la puja mínima
Herido un hombre tras un accidente en el aparcamiento de la calle Capuchinos
La colisión se produjo justo frente al centro comercial del mismo nombre
Jaime Lizana continúa intratable en Abu Dabi y alcanza las semifinales del Mundial
El púgil de la Escuela Élite derrotó al finlandés Maunu Tatu y ahora se verá las caras con el alemán Eugene III
Huye a toda velocidad para evitar un control de alcoholemia y drogas y casi atropella a un guardia civil
El varón ha sido identificado y puesto en manos de la Justicia
Un camión averiado obstaculiza en tráfico el la CL-517
Se trata de un vehículo de transporte especial parado a la altura de Villaseco de los Gamitos. La Guardia Civil ha regulado el tráfico para evitar accidentes en este tramo
Dos personas 'rescatadas' de la comisaría de Policía de Béjar en un simulacro conjunto con los Bomberos
Se ha desarrollado este jueves para detectar posibles deficiencias y mejorar su seguridad
Un centenar de mayores participa en el proyecto «Vincúlate» de Cruz Roja en La Alberca
Artes escénicas de la mano de Cateja Teatro, juegos tradicionales y realidad virtual en la plaza congregan a los vecinos de la Sierra de Francia