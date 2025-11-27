Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 27 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes del día

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck

La Policía Local y los Bomberos se han aproximado al número 17 de esta calle este jueves al mediodía

CyL amplía hasta el 2 de enero las restricciones ante las dermatosis nodular y permite ferias animales sin ganado bovino

Hasta ahora estaba prohibida la celebración de ferias y mercados para todas las especies, pero con esta nueva autorización se suavizan las restricciones

El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»

Enrique Bonete publica un libro construido a partir de los correos que intercambió con una antigua alumna en la que ética ilumina el miedo y llega a funcionar como terapia

Programa ambicioso de la Universidad para captar a científicos de élite

La iniciativa busca captar a expertos con reconocimiento internacional acreditado para que desarrollen su proyecto en Salamanca

Premio a Jóvenes Investigadores de un proyecto frente al asma de la Universidad de Salamanca

En el proyecto ha participado proyecto en el que ha participado el científico Miguel Estravís Sastre

La tuna, declarada Bien de Interés Cultural

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración de la tuna como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial

El Monasterio de la Caridad, en el aire: dudas legales y deterioro reabren la preocupación en Ciudad Rodrigo

El Consistorio mantiene contactos con la Junta sobre la situación del inmueble

La Alberca, escenario del último trabajo cinematográfico del salmantino Gabriel Velázquez

«Ánimas benditas», es la octava película del director y ha contado con la colaboración especial de sus habitantes como actores principales

El Centro de Investigación en Derechos Humanos reconoce a Cáritas y a la Asociación Científica sobre Sinhogarismo

Los galardones reconocen la reflexión crítica desde distintas áreas académicas y profesionales

Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios

La oferta es un 49% más elevada que la puja mínima

Herido un hombre tras un accidente en el aparcamiento de la calle Capuchinos

La colisión se produjo justo frente al centro comercial del mismo nombre

Jaime Lizana continúa intratable en Abu Dabi y alcanza las semifinales del Mundial

El púgil de la Escuela Élite derrotó al finlandés Maunu Tatu y ahora se verá las caras con el alemán Eugene III

Huye a toda velocidad para evitar un control de alcoholemia y drogas y casi atropella a un guardia civil

El varón ha sido identificado y puesto en manos de la Justicia

Un camión averiado obstaculiza en tráfico el la CL-517

Se trata de un vehículo de transporte especial parado a la altura de Villaseco de los Gamitos. La Guardia Civil ha regulado el tráfico para evitar accidentes en este tramo

Dos personas 'rescatadas' de la comisaría de Policía de Béjar en un simulacro conjunto con los Bomberos

Se ha desarrollado este jueves para detectar posibles deficiencias y mejorar su seguridad

Un centenar de mayores participa en el proyecto «Vincúlate» de Cruz Roja en La Alberca

Artes escénicas de la mano de Cateja Teatro, juegos tradicionales y realidad virtual en la plaza congregan a los vecinos de la Sierra de Francia

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  2. 2 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  3. 3 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  4. 4 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  5. 5 El Hospital destina 350.000 euros para ampliar un 240% la sala de espera de Urgencias
  6. 6 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  7. 7 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  8. 8 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  9. 9 Quinto intento para juzgar el macrotimo de las autocaravanas más de siete años después del engaño
  10. 10 «Ha llegado uno de siete kilos para una clienta que lo quería justo para este día»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 27 de noviembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 27 de noviembre