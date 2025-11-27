Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

CyL amplia hasta el 2 de enero las restricciones ante las dermatosis nodular y permite ferias animales sin ganado bovino

Hasta ahora estaba prohibida la celebración de ferias y mercados para todas las especies, pero con esta nueva autorización se suavizan las restricciones

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:31

La Junta de Castilla y León ampliará hasta el 2 de enero las medidas de prevención y protección frente a la dermatosis nodular contagiosa, según ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado que la principal flexibilización de la nueva resolución será permitir la celebración de ferias animales pero sin ganado bovino.

Fernández Carriedo ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará este viernes las nuevas restricciones y detallará que a partir del lunes se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie animal, excepto el ganado bovino, que seguirá sujeto a restricciones por esta enfermedad vírica.

Hasta ahora estaba prohibida la celebración de ferias y mercados para todas las especies, pero con esta nueva autorización se suavizan las restricciones para evitar la propagación del virus, y se mantienen las limitaciones únicamente para el ganado bovino, foco principal de la enfermedad.

