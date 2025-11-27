Programa ambicioso de la Universidad para captar a científicos de élite La iniciativa busca captar a expertos con reconocimiento internacional acreditado para que desarrollen su proyecto en Salamanca

En el mes de junio, el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, anunciaba la concesión del mayor reconocimiento de Europa, y quizás, a nivel mundial con la concesión de la primera 'ERC Advanced Grant' para Juan Pedro Bolaños, investigador de la Universidad de Salamanca. Estas becas logradas en concurrencia competitiva suponen un impulso tanto para la investigación de excelencia como para la contratación de personal, ya que suelen ir aparejadas con cantidades que rondan entre los 1,5 y 2,5 millones de euros.

Con el objetivo de atraer a científicos de prestigio que ostenten estos reconocimientos, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó ayer un programa de contratos postdoctorales de excelencia, promovido por el Vicerrectorado de Investigación. El objetivo es facilitar una vía de atracción y estabilización de talento excelente mediante una convocatoria, que permanecerá de forma permanente abierta, a través de la que se podrán incorporar estos investigadores, cuya excelencia pretende garantizarse mediante su captación de financiación y su producción científica.

Los investigadores podrán formar parte de esta iniciativa a través de dos modalidades: por un lado, aquellos doctores que tengan concedido un proyecto «Starting, Consolidator» o «Advanced Grant ERC» y que no estén contratados por la Universidad de Salamanca. Su labor será la dirección de equipos humanos como investigador principal, dirección de centros de investigación o transferencia de conocimiento e innovación, o de instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito de conocimiento de que se trate. A la finalización del contrato, si el investigador está acreditado para alguna de las figuras de profesorado permanente, el departamento al que está adscrito podrá solicitar la dotación de una plaza en la categoría para la que está acreditado.

La segunda modalidad de acceso está dirigida a aquellos investigadores que cumplan uno de los dos siguientes requisitos: ser autor en los últimos tres años de al menos un artículo en las revistas «Nature» o «Science», o ser autor de, al menos, dos artículos del primer decil de su categoría en los últimos tres años en revistas recogidas en SCOPUS o en la «Web of Science». En ambos casos deberán figurar como primer firmante o «corresponding autor».

La Universidad de Salamanca se ha consolidado como la institución más competitiva de Castilla y León en el ámbito científico tras alcanzar las 12 ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), con una financiación acumulada de 17 millones de euros en los últimos quince años, un hito que la sitúa a la vanguardia de la investigación nivel europeo y mundial.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno aprobó también la creación de tres cátedras de empresas: Cátedra «Héctor Motta» («Cátedra Internacional de estudios de Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad») ; Cátedra de Empresa «Preservación 35», adscrita al Departamento de Matemáticas, para la innovación en la preservación del patrimonio audiovisual e impreso, basada en la optimización y desarrollo de procesos, con especial atención a los algoritmos computacionales y las técnicas de inteligencia artificial; y la Cátedra ALS Aquimisa, con el propósito de fomentar la investigación aplicada, la innovación tecnológica en la calidad alimentaria y su impacto en la salud humana.

Durante la sesión se aprobó también el documento sobre la Política de Seguridad de la Información de la Universidad de Salamanca cuyo objetivo es evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o los servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad.

Por otra parte, para evitar una excesiva burocracia, en caso de necesidad, se aplazarán determinados procesos electorales pendientes hasta que estén aprobados los nuevos Estatutos de la Universidad. Se trata de una medida temporal y de carácter extraordinario con la que se espera facilitar y agilizar el proceso de adaptación de los Estatutos a la LOSU.