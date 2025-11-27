Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen proporcionada por la Guardia Civil en Instagram. Guardia Civil

Huye a toda velocidad para evitar un control de alcoholemia y drogas y casi atropella a un guardia civil

El varón ha sido identificado y puesto en manos de la Justicia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:14

La Guardia Civil de Salamanca investiga a un hombre como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad utilizando un vehículo a motor, tras un incidente ocurrido en el término municipal de Villares de la Reina.

El suceso tuvo lugar cuando el conductor de un turismo se aproximaba a un punto de verificación de alcoholemia y drogas. Según la información difundida por la Unidad de Investigación y Seguridad Vial (G.I.A.T), el investigado realizó un amago de detenerse para, acto seguido, efectuar una aceleración brusca en línea recta.

La acción puso en grave peligro la integridad física de uno de los agentes. El Guardia Civil de tráfico tuvo que lanzarse rápidamente hacia el arcén de la vía para evitar ser atropellado por el vehículo, que emprendió la huida a gran velocidad.

Tras el incidente, la Unidad G.I.A.T. inició una investigación para identificar al conductor fugado. Las pesquisas han dado como resultado la identificación del varón, contra el que se han remitido las diligencias y actuaciones correspondientes a la autoridad judicial competente.

