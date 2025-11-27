Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck La Policía Local y los Bomberos se han aproximado al número 17 de esta calle este jueves al mediodía

La Gaceta Salamanaca Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:38 | Actualizado 15:52h.

Una mujer de 62 años ha resultado herida tras haber sufrido quemaduras en la cara después de que una olla a presión haya explotado en el interior de su casa, en el número 17 de la calle Van Dyck. El aviso informando del suceso se ha producido a las 14:18 horas, tal y como comunica el 1-1-2 de Castilla y León.

Según aseguran fuentes cercanas al suceso a LA GACETA, la explosión habría provocado un gran estruendo y que una de las ventanas del domicilio haya salido volando por los aires.

Temiendo que pudise tratarse de un suceso de mayor envergadura, como una explosión de gas, al lugar del incidente se han trasaladado dos dotaciones de Bomberos, hasta cinco coches de la Policía Local de Salamanca, la Policía Nacional y las empresas suministradoras de gas, así como una ambulancia de Soporte Vital Básico del Sacyl para ofrecer asistencia sanitaria a la herida.

El sonido de la explosión junto con los coches de Policía movilizándose a toda velocidad por vías como María Auxiliadora, han alertado a toda la zona colindante al lugar del suceso. Finalmente, la afectada ha recibido el alta en el lugar.

