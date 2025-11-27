Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del hotel Condal. ALMEIDA

Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios

La oferta es un 49% más elevada que la puja mínima

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

Todo apunta a que el céntrico hotel Condal, situado en la plaza de Santa Eulalia, tendrá no tardando mucho un nuevo dueño. La subasta convocada por sus actuales titulares ante la disolución no solo no ha quedado desierta, sino que fueron varias las pujas realizadas hasta alcanzar los 4.240.358,5 euros, oferta que habría realizado el potencial comprador de este edificio que cuenta con setenta habitaciones, según se recoge en la certificación de cierre de subasta publicada por la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Es un 49% más de la puja mínima, que se estableció en 2.840.358,5 euros, pero aun así se ajusta bastante al valor de tasación de la construcción, que se estableció en 4.057.655 euros.

Fue en 1967 cuando Quintín de la Cuesta Rodríguez promovió la construcción de este edificio —terminado en 1972— en el solar en el que se levantaba una antigua vivienda, de la que se conservan dos antiguos escudos integrados en lo que hoy es el hotel. Hasta la subasta, el edificio se encontraba alquilado a una sociedad en liquidación, «arrendamiento concertado de forma verbal y en periodo de tácita reconducción por sucesivos periodos semestrales», según consta en la información oficial. Ante la disolución de la comunidad de propietarios a la que pertenece, sus miembros optaron voluntariamente por subastar este edificio de siete plantas, en el que continúa funcionando con normalidad el alojamiento hotelero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  2. 2 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  3. 3 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  4. 4 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  5. 5 El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado
  6. 6 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León
  7. 7 La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos
  8. 8 Una mujer atendida tras una colisión por alcance entre dos coches en la calle Cañón de Río Lobos
  9. 9 Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano
  10. 10 El incremento del nivel de gripe llega a Urgencias antes de la vacunación masiva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios

Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios