Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios

Carlos Rincón Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Todo apunta a que el céntrico hotel Condal, situado en la plaza de Santa Eulalia, tendrá no tardando mucho un nuevo dueño. La subasta convocada por sus actuales titulares ante la disolución no solo no ha quedado desierta, sino que fueron varias las pujas realizadas hasta alcanzar los 4.240.358,5 euros, oferta que habría realizado el potencial comprador de este edificio que cuenta con setenta habitaciones, según se recoge en la certificación de cierre de subasta publicada por la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Es un 49% más de la puja mínima, que se estableció en 2.840.358,5 euros, pero aun así se ajusta bastante al valor de tasación de la construcción, que se estableció en 4.057.655 euros.

Fue en 1967 cuando Quintín de la Cuesta Rodríguez promovió la construcción de este edificio —terminado en 1972— en el solar en el que se levantaba una antigua vivienda, de la que se conservan dos antiguos escudos integrados en lo que hoy es el hotel. Hasta la subasta, el edificio se encontraba alquilado a una sociedad en liquidación, «arrendamiento concertado de forma verbal y en periodo de tácita reconducción por sucesivos periodos semestrales», según consta en la información oficial. Ante la disolución de la comunidad de propietarios a la que pertenece, sus miembros optaron voluntariamente por subastar este edificio de siete plantas, en el que continúa funcionando con normalidad el alojamiento hotelero.

Temas

sociedad

Turismo