La Alberca, escenario del último trabajo cinematográfico del salmantino Gabriel Velázquez

D. S. La Alberca Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

La Alberca se ha convertido en los últimos años en un magnífico plató cinematográfico. Sus tradiciones, su arquitectura, sus gentes y su aroma único han cautivado a directores y creadores para que esta villa de empaque a sus historias. En estos días ha finalizado el rodaje de «Ánimas benditas», del director charro Gabriel Velázquez, un filme que ha sido rodado íntegramente en La Alberca y alrededores y cuenta con la colaboración especial de sus habitantes como actores principales. Manuel García, colaborador habitual, firma la fotografía. Siete historias en torno a la espiritualidad y la muerte se cruzan en este emblemático enclave de la sierra de Francia. La muerte en esta zona es tratada como algo muy especial, manteniendo la tradición de las ánimas para que los muertos puedan descansar en paz.

El rodaje comenzó hace unas semanas en los parajes próximos a este bello lugar y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Alberca y del grupo teatral Cateja, así como de los vecinos de la localidad. También cuenta con el apoyo de la Filmoteca de Castilla y León y de Salamanca Film Commission. Gabriel Velázquez ha sido nombrado recientemente miembro de la Academia Europea de Cine. Esta es su nueva película desde el paso de «Subterranean» por el Festival de Gijón. Todas sus obras han sido premiadas en festivales internacionales de gran prestigio como San Sebastián, Berlín, Rotterdam, etc. Y posteriormente estrenadas en televisiones y cines de España y Francia.

En la película se cruzan las vidas y las muertes de peculiares personajes como un agente medio ambiental que cuida la sierra, un solitario trabajador de aserradero, una joven viuda que rehace su vida, una curiosa pareja de ancianos, el alma de una fábrica de embutidos, dos hermanos que se reencuentran, unos angelitos que pululan por las calles, los señores de las capas negras, las mozas de ánimas y todos sus espíritus. Todo ello contado entre dos luces, ese momento mágico en el que aún no ha terminado el día y todavía no ha comenzado la noche.

1 /