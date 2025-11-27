Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exterior del monasterio en su estado actual D. S.

El Monasterio de la Caridad, en el aire: dudas legales y deterioro reabren la preocupación en Ciudad Rodrigo

El Consistorio mantiene contactos con la Junta sobre la situación del inmueble

Ciudad Rodrigo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:29

La situación del Monasterio de la Caridad, uno de los inmuebles de mayor valor histórico y patrimonial de Ciudad Rodrigo, fue objeto de debate en el último pleno municipal. El PSOE, a través de su portavoz, Juan Tomás Muñoz, preguntó al equipo de Gobierno por el estado del mismo y la situación legal en la que se encuentra. «No sabemos qué gestiones se han hecho y sabemos que ha habido alguna acción vandálica en el entorno», indicó Muñoz, quien recalcó que este edificio cuenta con la protección BIC por parte de la Junta de Castilla y León.

El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, reseñó en su réplica que «tengo una comunicación constante con el consejero de Cultura sobre este tema» y que existen dudas sobre la propiedad del inmueble. «Este monasterio fue objeto de una posible estafa, hubo un juicio sobre ello y no sabemos si la Audiencia Nacional sigue teniendo bajo su custodia este recinto. Vamos a preguntar cuál es el estado de esta causa». Iglesias aseveró que la conservación de este monasterio «es un asunto que nos preocupa y nos consta que pueden haber entrado algunas personas en el interior dado cómo se encuentra todo».

