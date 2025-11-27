Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Momento en el que Jaime Lizana es proclamado vencedor del combate.

Jaime Lizana continúa intratable en Abu Dabi y alcanza las semifinales del Mundial

El púgil de la Escuela Élite derrotó al finlandés Maunu Tatu y ahora se verá las caras con el alemán Eugene III

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:12

El Campeonato del Mundo de kickboxing, que se celebra en Abu Dabi, avanza y Jaime Lizana continúa firmando un recorrido impecable. En el cuadro de Full Contact -67 kilos —categoría en la que es el vigente campeón de Europa y del Mundo—, el púgil de la Escuela Élite Salamanca inició su andadura el miércoles en los octavos de final, donde superó al italiano Mattia Amatuzio en un combate exigente que se decantó a su favor gracias a un gran final de segundo asalto.

Ese triunfo le dio impulso para unos cuartos de final de enorme exigencia, en los que Lizana ofreció su versión más sólida para imponerse con claridad al finlandés Maunu Tatu, actual campeón mundial en -63,5 kilos. Jaime llevó la iniciativa desde el primer asalto, controló la distancia y castigó con precisión, firmando una victoria de autoridad ante un rival de máximo nivel.

Con este resultado, Lizana se planta en las semifinales del Mundial, donde le espera un oponente que conoce muy bien: el alemán Eugene III. Ambos se enfrentaron en la final del Campeonato de Europa del pasado año y volvieron a cruzarse este año en la Hungarian World Cup, con dos triunfos muy ajustados para el salmantino.

Un duelo de enorme rivalidad que vuelve a escena y que decidirá el pase a la gran final.

