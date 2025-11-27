Un camión averiado obstaculiza en tráfico el la CL-517 Se trata de un vehículo de transporte especial parado a la altura de Villaseco de los Gamitos. La Guardia Civil ha regulado el tráfico para evitar accidentes en este tramo

La Guardia Civil regula el tráfico en el lugar donde el vehículo ha sufrido la avería.

La Gaceta Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:28

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca ha activado un dispositivo de regulación y señalización debido a la avería de un vehículo de transporte especial en la carretera CL-517, a la altura del término municipal de Villaseco de los Gamitos.

El incidente, comunicado a través de las redes sociales de la Guardia Civil este jueves, ha obligado al corte del carril derecho de la vía en sentido hacia La Fregeneda.

Agentes de la Benemérita se encuentran actualmente en el punto kilométrico afectado, realizando tareas de regulación para gestionar el flujo de vehículos y garantizar la seguridad mientras se resuelven las labores necesarias para retirar el transporte averiado.