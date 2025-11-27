Premio a Jóvenes Investigadores de un proyecto frente al asma de la Universidad de Salamanca En el proyecto ha participado proyecto en el que ha participado el científico Miguel Estravís Sastre

Un proyecto en el que ha participado el científico Miguel Estravís Sastre, de la Universidad de Salamanca, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha recibido el premio Jóvenes Investigadores en la categoría 'Respiratorio e Inmunología', otorgado por la Fundación AstraZeneca. Se trata de una iniciativa que, en su novena edición y bajo el lema «Vocación que cambia vidas», reconoce y promueve el desarrollo y la consolidación del talento científico joven en España.

El proyecto «CLARA (Clínica, Asma, Respuesta y Aire)», que se ha alzado con una beca de 225.000 euros, se trata de un estudio multicéntrico que busca ahondar en el tratamiento personalizado del asma moderada-grave. «Nuestro objetivo es identificar marcadores que permitan anticipar qué pacientes se beneficiarán en mayor medida de terapias como la inmunoterapia o los fármacos biológicos, y conocer mejor los factores que precipitan las crisis —por ejemplo, la exposición a pólenes o ciertas infecciones—, así como avanzar en una mejor clasificación de los pacientes con asma. Para ello aplicaremos técnicas de vanguardia, combinando enfoques ómicos y métodos de inteligencia artificial aplicados a la imagen y a las variables clínicas. Con todo ello, buscamos predecir y prevenir las exacerbaciones y ajustar las decisiones terapéuticas a cada persona», comenta el equipo de investigación de este proyecto.

En este proyecto también colaboran Darío Antolín Amérigo, de la Unidad de Asma Grave de Excelencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), y Paula Galván Blasco, de la Unidad de Asma Grave de Excelencia del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Además, ha contado con el respaldo de la Asociación de Apoyo a personas afectadas por el asma en Euskadi y de la Asociación Sevilla Respira.

Los Premios Jóvenes Investigadores de la Fundación AstraZeneca buscan potenciar la investigación entre grupos procedentes de diferentes comunidades autónomas, estructurado en un proyecto de investigación en red, lo cual facilita la obtención de resultados y genera un mayor conocimiento científico mediante el fomento de sinergias entre los diferentes grupos de investigación.

En palabras del equipo «este reconocimiento nos permitirá desarrollar un trabajo colaborativo multidisciplinario entre equipos de investigación clínica y básica de distintas comunidades autónomas, con el objetivo de acercarnos a un manejo más preciso, eficiente y humano del asma en la práctica clínica. Además, impulsará una investigación con clara vocación traslacional que aspira a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con asma. Asimismo, supone un impulso decisivo a nuestra carrera investigadora, facilitando nuevas líneas de trabajo, colaboraciones, formación de jóvenes y acceso a financiación competitiva».

La Fundación AstraZeneca continúa su apuesta firme por apoyar la innovación y el talento científico en España. En esta edición, se ha mantenido una inversión de un millón de euros, que se ha repartido entre los cuatro proyectos galardonados, reafirmando el compromiso de la Fundación con el desarrollo de investigaciones que generen un impacto positivo en la salud de la sociedad.

Por su parte, el presidente de la Fundación AstraZeneca y presidente de AstraZeneca España, Rick R. Suárez, ha asegurado que «el propósito fundamental de la Fundación AstraZeneca es impulsar el talento científico español y promover la excelencia en la investigación. Queremos ser motor de transformación social, por eso, nuestro compromiso es claro: apoyar el talento y dejar huella. Porque solo así lograremos que los avances que celebramos hoy se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas las personas».

En palabras de Marta Moreno, vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado en AstraZeneca, «somos conscientes de que detrás del talento científico y la investigación hay años de dedicación, perseverancia y un propósito común: mejorar la vida de las personas. Por ello, nos llena de entusiasmo seguir impulsando, un año más, los premios Jóvenes Investigadores para marcar la diferencia generando un impacto real en la salud».

