Herido un hombre tras un accidente en el aparcamiento de la calle Capuchinos La colisión se produjo justo frente al centro comercial del mismo nombre

La Gaceta Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:35

Un hombre de 40 años ha requerido asistencia sanitaria este jueves tras verse involucrado en una colisión entre dos turismos ocurrida en el municipio de Santa Marta de Tormes.

El accidente tuvo lugar a las 11:04 horas en la calle Capuchinos, justo frente al centro comercial del mismo nombre. El herido es un varón de 40 años por el que solicitó atención médica por dolor de cabeza derivado del impacto.

El 112 de Castilla y León movilizó a los cuerpos de seguridad y sanitarios pertinentes. Se dio por tanto aviso a la Policía Local de Santa Marta de Tormes, a Tráfico de Salamanca y al Servicio de Emergencias de Castilla y León (Sacyl).