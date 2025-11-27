El Centro de Investigación en Derechos Humanos reconoce a Cáritas y a la Asociación Científica sobre Sinhogarismo Los galardones reconocen la reflexión crítica desde distintas áreas académicas y profesionales

El Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca (CIDH-Diversitas) ha fallado los premios a la investigación en Derechos Humanos «Francisco de Vitoria» y los galardones «Diversitas de honor 2025».

Estas distinciones reconocen anualmente los trabajos de excelencia que contribuyen al avance del conocimiento, la reflexión crítica y la promoción de los derechos humanos desde distintas áreas académicas y profesionales. Con esta iniciativa, el CIDH-Diversitas refuerza su compromiso con la investigación de calidad y la difusión de principios fundamentales para la convivencia democrática.

En concreto, los Premios a la Investigación en Derechos Humanos «Francisco de Vitoria», enmarcados en la Cátedra en Derechos Humanos Francisco de Vitoria y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ha seleccionado tres proyectos. El Trabajo Fin de Grado realizado por Noelia de Castro Pinto y titulado: «The judicial protection of LGBT rights in Central and Eastern Europe: the cases of Russia, Poland and Hungary», el Trabajo de Fin de Máster de Nathalie Margot Alonzo Andrade por su «Perspectiva ética y ecológica en la constitución de la tierra de Luigi Ferrajoli», y la tesis doctoral de Jeison Batista de Almeida basada en «¿El genio de la humanización del derecho internacional se ha escapado de la lámpara? análisis del proceso de alteración informal y formal de las normas jurídicas internacionales».

Además, en esta edición, el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca ha querido reconocer, con el premio «Diversitas de Honor», la labor de la Asociación Científica sobre Sinhogarismo desde la Perspectiva de Género (ASIPEG), cuyo trabajo constituye una referencia ineludible en el estudio del sinhogarismo y en la incorporación del enfoque de género a la investigación social en España. Asimismo, también se ha reconocido a Cáritas Salamanca por su larga y comprometida trayectoria en la defensa de la dignidad y los derechos de las personas sin hogar, una de las formas más extremas de exclusión social.

Los premios serán entregados el próximo día 10 de diciembre a las 12.00 horas en el Aula Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.