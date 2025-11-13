Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 13 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:00

La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la aAvenida de los Maristas

La incidencia ha colapsado la carretera pasadas las 15:00 horas de este jueves

'Mafia del cobre': dos detenidos y recuperada más de una tonelada en un nuevo golpe en Tamames

Los detenidos provocaron daños muy cuantiosos para la comisión de los hechos

Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero

Ha muerto este jueves en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941

El Gobierno amplía el confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España por la gripe aviar

El Departamento que dirige Luis Planas ha explicado que esta ampliación del confinamiento a todas las granjas españolas se ha decidido tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana

«Se debería incluir en las medidas por la gripe aviar al porcino y al vacuno por el riesgo»

Ursula Höfle, considerada una de las grandes expertas en Enfermedades Víricas de Aves, cree que el virus podría infectar a estos animales, como en Estados Unidos

Un ataque de lobo deja siete carneros muertos en Muñoz: «No podemos dormir tranquilos»

La afectada, María Dolores Fernández, ganadera de la zona, ha asegurado que «la situación es desesperante»

Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año

El Ayuntamiento ha presentado este jueves la programación 'Salamanca en Navidad'

Margarita Robles destaca el trabajo por la «excelencia» de los alumnos de las Fuerzas Armadas en la base de Matacán

«Han elegido ustedes una opción vital de la que pueden sentirse muy orgullosos», dijo la ministra

Suben las tarifas del taxi: estas son los nuevos precios tras la actualización para 2026

El recorrido sube un 4,3%, hasta 1,21 euros por kilómetro, y la bajada de bandera pasa de 1,95 a 2 euros. La Comisión de Policía aprueba la nueva propuesta del colectivo para el próximo año

Salamanca conmemora 50 años de democracia con once actos culturales

La subdelegada del Gobierno ha reconocido que continúa el proceso de retirada de símbolos franquistas en la capital

Los estudiantes de Ciencias desafían a la lluvia y llenan Salamanca de disfraces en la semana de San Alberto

Desde la organización aseguran que nada arruinará el ambiente festivo pese al mal tiempo: «Si no hay charanga, la hacemos nosotros»

El PP lanza en Peñaranda su campaña para frenar el 'tasazo' de basuras

El secretario general, David Mingo, y la vicesecretaria de Organización, Pilar Sánchez, junto a alcaldes populares de la comarca han presentado la iniciativa

Julio Norte, listo 53 días después

El joven novillero salmantino recibe el alta médica tras superar todas las pruebas urológicas derivadas del grave percance que sufrió el 22 de septiembre en San Agustín del Guadalix (Madrid) y ya podrá reanudar los entrenamientos casi tres meses después

Nueva edición del Mercadillo Solidario Europeo a beneficio de Cáritas y Pyfano

Abrirá del 19 de noviembre al 19 de diciembre en la Escuela Oficial de Idiomas

Vitigudino desvela a su Toro de San Nicolás: Lindero

Se trata de un toro cinqueño, de tono colorado, de la ganadería de Orive

