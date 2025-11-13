Vitigudino desvela a su Toro de San Nicolás: Lindero

D. S. Vitigudino Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

La localidad de Vitigudino ya conoce al protagonista de una últimas citas taurinas del año en esta villa en la tarde del 6 de diciembre, el Toro de San Nicolás. La Asociación Taurina Cultura de la Villa de Vitigudino ha anunciado a Lindero como el astado principal del evento. Se trata de un toro cinqueño, colorado, de la ganadería de Orive, que pasta por las dehesas de Villares de Yeltes, herrado con el número 26 y buenas hechuras.

Estará acompañado en las calles vitigudinenses por Insolente, otro astado herrado con el número 6, también cinqueño, de la misma ganadería y que completará el cartel para la quinta edición de este evento. Desde la asociación destacan que de esta manera continúan trabajando para organizar este festejo anualmente y que esperan que «sea todo un éxito, como ediciones anteriores, y consigamos que Vitigudino siga siendo referente en los festejos populares». Además, para ayudar a la financiación de este festejo, han puesto a la venta, «en los lugares de costumbre», participaciones de lotería y papeletas para el sorteo de un lote que contiene un jamón, un queso y una botella de vino, que faciliten los costes del festejo junto con la aportación de empresas colaboradoras.

Jornada de convivencia

Los integrantes de la asociación celebraron en recientes fechas su fiesta anual, un momento de encuentro y hermandad a pesar de la intensa lluvia caída en la jornada. Todo comenzó con una recepción de socios e invitados, con un una degustación de embutidos de las carnicerías de Vitigudino.

Después, para comer, los cocineros de la asociación prepararon un suculento plato de patatas con carne de lidia, seguido de un café de puchero y pastas. Por la tarde, aunque no ceso la lluvia, tuvo lugar un tentadero de dos becerras. También se voto la foto ganadora del concurso de fotografía 2025 de esta asociación que fue «Mirada» de Eloy Trilles de Almazora, en Castellón.

