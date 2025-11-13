'Mafia del cobre': dos detenidos y recuperada más de una tonelada en un nuevo golpe en Tamames • Los detenidos provocaron daños muy cuantiosos para la comisión de los hechos

Dentro de las diversas actividades de prevención de la delincuencia que lleva a cabo de forma permanente los efectivos de la Guardia Civil de Salamanca, se encuentra la prevención de la sustracción del cableado de cobre en líneas eléctricas y de comunicaciones de la provincia. En ejecución de los citados servicios, guardias civiles de la Compañía de Béjar, mantienen diferentes operativos de búsqueda y localización de vehículos sospechosos de haber participado en dicho tipo de hechos, aprovechando la noche para facilitar su actividad y evadir la acción policial.

Fruto de dichos operativos, en la madrugada del pasado día 5, en el término municipal de Tamames, los agentes de servicio del citado Puesto descubrieron una furgoneta de grandes dimensiones, oculta en los extrarradios del casco urbano.

Ante la sospecha de que se encontraran ocultos en los alrededores sus ocupantes, para escabullirse de la vigilancia policial tras cometer un hecho delictivo, se procedió a establecer una vigilancia discreta del vehículo, siendo interceptado horas después, ocupado únicamente por el conductor, cuando intentaba salir de la zona de vigilancia, descubriendo en su interior una gran cantidad de cableado de cobre, indiciariamente proveniente de líneas aéreas de telecomunicaciones.

Ante la posibilidad de que sus cómplices hubieran cortado y ocultado más cableado para una posterior recogida, modus operandi habitual por este tipo de grupos delictivos, se llevó a cabo una batida de los terrenos cercanos, pudiendo localizar a un segundo varón junto a numerosas piezas de cable que tenían oculto y listo para su recogida, incautándose un total de 1.033 kilogramos de cableado.

Por todo ello se procedió a la recuperación e incautación del cableado sustraído, y a la detención de los dos varones, como supuestos autores de los delitos de robo, contando con antecedentes policiales por la comisión de hechos delictivos similares.