Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente observa el material. GUARDIA CIVIL

'Mafia del cobre': dos detenidos y recuperada más de una tonelada en un nuevo golpe en Tamames

• Los detenidos provocaron daños muy cuantiosos para la comisión de los hechos

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Dentro de las diversas actividades de prevención de la delincuencia que lleva a cabo de forma permanente los efectivos de la Guardia Civil de Salamanca, se encuentra la prevención de la sustracción del cableado de cobre en líneas eléctricas y de comunicaciones de la provincia. En ejecución de los citados servicios, guardias civiles de la Compañía de Béjar, mantienen diferentes operativos de búsqueda y localización de vehículos sospechosos de haber participado en dicho tipo de hechos, aprovechando la noche para facilitar su actividad y evadir la acción policial.

Fruto de dichos operativos, en la madrugada del pasado día 5, en el término municipal de Tamames, los agentes de servicio del citado Puesto descubrieron una furgoneta de grandes dimensiones, oculta en los extrarradios del casco urbano.

Ante la sospecha de que se encontraran ocultos en los alrededores sus ocupantes, para escabullirse de la vigilancia policial tras cometer un hecho delictivo, se procedió a establecer una vigilancia discreta del vehículo, siendo interceptado horas después, ocupado únicamente por el conductor, cuando intentaba salir de la zona de vigilancia, descubriendo en su interior una gran cantidad de cableado de cobre, indiciariamente proveniente de líneas aéreas de telecomunicaciones.

Ante la posibilidad de que sus cómplices hubieran cortado y ocultado más cableado para una posterior recogida, modus operandi habitual por este tipo de grupos delictivos, se llevó a cabo una batida de los terrenos cercanos, pudiendo localizar a un segundo varón junto a numerosas piezas de cable que tenían oculto y listo para su recogida, incautándose un total de 1.033 kilogramos de cableado.

Por todo ello se procedió a la recuperación e incautación del cableado sustraído, y a la detención de los dos varones, como supuestos autores de los delitos de robo, contando con antecedentes policiales por la comisión de hechos delictivos similares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  2. 2 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  3. 3 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  4. 4 Así era la Salamanca de los 90 vista a través de las fotos de un turista alemán
  5. 5 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  6. 6 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  7. 7 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 12 de noviembre?
  8. 8 La AEMET activa el aviso naranja en la sierra de Salamanca por fuertes lluvias este jueves
  9. 9 La Junta lleva a la Fiscalía la destrucción del castillo de la Torre Mocha en Pelabravo
  10. 10 El coso de La Glorieta luce en The New York Times gracias a Morante de la Puebla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 'Mafia del cobre': dos detenidos y recuperada más de una tonelada en un nuevo golpe en Tamames

&#039;Mafia del cobre&#039;: dos detenidos y recuperada más de una tonelada en un nuevo golpe en Tamames