La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas La incidencia ha colapsado la carretera pasadas las 15:00 horas de este jueves

Elena Martín Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:27

Una rotura de tubería registrada en la Avenida de los Maristas, a la altura del IES Fray Luis de León, ha obligado a cortar el tráfico en el mediodía de este jueves, 13 de noviembre.

Operarios de Aqualia trabajan actualmente en la zona para reparar la avería y restablecer el suministro de agua y la normal circulación lo antes posible. Hasta el lugar, se ha desplazado una patrulla de la Policía Local para regular la misma.