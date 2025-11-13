Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la inundación provocada por la rotura de la tubería. FOTOS: LAYA

La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en la Avenida de los Maristas

La incidencia ha colapsado la carretera pasadas las 15:00 horas de este jueves

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:27

Una rotura de tubería registrada en la Avenida de los Maristas, a la altura del IES Fray Luis de León, ha obligado a cortar el tráfico en el mediodía de este jueves, 13 de noviembre.

Operarios de Aqualia trabajan actualmente en la zona para reparar la avería y restablecer el suministro de agua y la normal circulación lo antes posible. Hasta el lugar, se ha desplazado una patrulla de la Policía Local para regular la misma.

