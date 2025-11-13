Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero Ha fallecido este jueves en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941

El expresidente de Caja Duero, Sebastián Battaner, ha fallecido hoy en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941.

Hombre de negocios y mecenas de la Cultura, fue reconocido en 2002 con uno de los máximos galardones de Castilla y León, el Premio Castilla y León.

Sebastián Battaner, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid, siempre «peleó» por una entidad financiera propia. Presidió la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y el Grupo Duero entre 1993 y 2003.

Su concurso fue decisivo para poner en marcha la primera edición de las Edades del Hombre.

