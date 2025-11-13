Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sebastián Battaner en una imagen de archivo.

Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero

Ha fallecido este jueves en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941

Jueves, 13 de noviembre 2025

El expresidente de Caja Duero, Sebastián Battaner, ha fallecido hoy en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941.

Hombre de negocios y mecenas de la Cultura, fue reconocido en 2002 con uno de los máximos galardones de Castilla y León, el Premio Castilla y León.

Sebastián Battaner, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid, siempre «peleó» por una entidad financiera propia. Presidió la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y el Grupo Duero entre 1993 y 2003.

Su concurso fue decisivo para poner en marcha la primera edición de las Edades del Hombre.

