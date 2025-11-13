Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
Ha fallecido este jueves en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:06
El expresidente de Caja Duero, Sebastián Battaner, ha fallecido hoy en Salamanca, ciudad en la que nació en 1941.
Hombre de negocios y mecenas de la Cultura, fue reconocido en 2002 con uno de los máximos galardones de Castilla y León, el Premio Castilla y León.
Sebastián Battaner, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid, siempre «peleó» por una entidad financiera propia. Presidió la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y el Grupo Duero entre 1993 y 2003.
Su concurso fue decisivo para poner en marcha la primera edición de las Edades del Hombre.
