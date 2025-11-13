Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año El Ayuntamiento ha presentado este jueves la programación 'Salamanca en Navidad'

Este jueves, el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado la programación de actividades y eventos de la Navidad en la ciudad, un programa conocido como 'Salamanca es Navidad'.

El acto ha comenzado lamentando el fallecimiento de Sebastián Battaner este jueves, ya que el expresidente de Caja Duero también recibió a lo largo de su vida la Medalla de Oro de la Ciudad.

Posteriormente se ha señalado que este año, el programa «Salamanca es Navidad» llega con más espacios y propuestas exclusivas para la ciudad.

LUCES, ADORNOS Y BELENES

El próximo jueves se inaugura el programa en la Plaza Mayor, con la participación de los coros de la Escuela Municipal de Música y del Coro Ciudad de Salamanca. En el acto se encenderán más de mil adornos navideños, incluido el gran árbol de la Plaza.

Un mágico espectáculo de luz tendrá lugar en la Plaza y mostrará el regalo que el Niño Jesús espera, con cuatro pases diarios. En el Patio Chico, se proyectará un vídeo mapping con tres pases cada día.

Los barrios y parques también brillarán con espíritu festivo. El Parque Picasso, Plaza Barcelona, La Valmuza, Huerta Otea y otros espacios tendrán motivos navideños. En La Alamedilla se instalará una carroza navideña y en la plaza de los Bandos, plaza de la Libertad, el Mercado Central y la Plaza de Colón contarán con tres elefantes de Oriente.

En el atrio de la Catedral se ubicará un Belén monumental de seis metros, junto a estalactitas luminosas que conectarán con el Patio Leonés, donde se erigirá un soldado gigante.

MÚSICA

Los sonidos de la Navidad también llenarán la Plaza Mayor, que acogerá once conciertos del 18 al 21 de diciembre. El ciclo «Navidad Polifónica» contará con la participación de 27 coros, junto al concierto de Navidad de la Joven Orquesta. Además, el cantante Miguel Poveda actuará en el CAEM como parte de la programación navideña.

CABALGAZA Y CABALGATA

El 21 de diciembre se celebrará la tradicional Cabalgaza a partir de las 18:30 horas. El 2 de enero, el cartero real recorrerá las calles de la ciudad para recordar a los niños que envíen sus cartas a los Reyes Magos, y los días 3 y 4 de enero instalará un zaguán decorado donde podrán entregarlas.

El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los niños en el Ayuntamiento a las 13:00 horas y saludarán desde el balcón, tras lo cual actuará la cantante Cloe De la Rosa.

A partir de las 19:00 horas, recorrerán las calles de Salamanca en la esperada cabalgata.

DEPORTES Y PASACALLES CON UNA GRAN NOVEDAD

El deporte también será protagonista estas fiestas con la tradicional Carrera del Pavo, la San Silvestre Salmantina y un torneo de tenis navideño. Además, las calles comerciales se llenarán de ambiente con pasacalles de robots led y una decoración especial en las calles Rúa y Zamora. La Plaza de la Libertad y el Mercado Central se sumarán con actividades que harán un guiño al comercio local. Dentro de la campaña SALdeCompras, se repartirán 5.000 cajas de bombones entre quienes realicen sus compras en los establecimientos adheridos, que podrán canjearse en el punto instalado en la Plaza de la Libertad.

SALAMANCA COMO DESTINO «DE REFERENCIA» EN ESTAS FECHAS

El Ayuntamiento destaca que el programa de Navidad sigue creciendo, con el objetivo de potenciar la marca «Salamanca es Navidad» y consolidar la ciudad como destino de referencia en estas fechas. Han mostrado también su agradecimeinto a Caja Rural por su colaboración en la organización.

«Hace tres años comenzó la idea de dar un giro a la Navidad y convertir Salamanca en un auténtico parque navideño. El primer año la acogida fue extraordinaria y el pasado, el éxito desbordó todas las previsiones. Se trata de un proyecto de ciudad con impacto directo en sectores tradicionales como el comercio, la hostelería y el turismo, contribuyendo a desestacionalizar la afluencia de visitantes. El turismo navideño es hoy una tendencia en alza y se espera que, durante el puente de la Inmaculada, se repita el lleno en los hoteles» ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo, añdiendo que «como en años anteriores, se procederá a la retirada de las terrazas en la calle Rúa para facilitar el tránsito de peatones y la ambientación navideña».