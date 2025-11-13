El PP lanza en Peñaranda su campaña para frenar el 'tasazo' de basuras El secretario general, David Mingo, y la vicesecretaria de Organización, Pilar Sánchez, junto a alcaldes populares de la comarca han presentado la iniciativa

J. H. Peñaranda de Bracamonte Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:38

El Partido Popular de Salamanca ha presentado hoy en Peñaranda de Bracamonte su campaña contra el «tasazo» de basuras impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante el acto, el secretario general del PP de Salamanca, David Mingo y la vicesecretaria de Organización, Pilar Sánchez, acompañados por los alcaldes populares de la comarca, han defendido la necesidad de informar a los vecinos y explicar con claridad quién es el verdadero responsable de esta medida injusta, recaudatoria e impuesta desde el Gobierno central.

En este sentido, los representantes del PP salmantino han asegurado que solo Pedro Sánchez es de quien depende este nuevo impuesto y no de Europa. Así, han recordado que la propia Comisión Europea ha confirmado por escrito que ninguna directiva comunitaria obliga a imponer esta tasa, desmintiendo así el argumento de «Europa obliga» utilizado por el Gobierno. «La decisión de trasladar el coste íntegro del servicio a los vecinos es una decisión política nacional, y responde únicamente al afán recaudatorio de Pedro Sánchez», han asegurado.

Asimismo, también han recordado que el PP ha presentado en el Senado una proposición de ley que busca suprimir esta imposición y devolver a los ayuntamientos la libertad para decidir cómo financiar el servicio de basuras, garantizando modelos flexibles, bonificaciones sociales y alternativas sostenibles.

«El PP defiende que los municipios deben poder ejercer su autonomía y capacidad de decisión, sin ser convertidos en meros recaudadores de un tributo estatal que castiga a las familias, a los autónomos y a los pequeños negocios, y limita la capacidad de los ayuntamientos para aplicar políticas sociales y medioambientales propias», han dicho durante su intervención.

Junto a ello, los populares han recordado que «nunca antes en democracia se había impuesto por ley un tributo local obligatorio», vulnerando los principios constitucionales de autonomía local y justicia tributaria. «El Gobierno de Sánchez ha vuelto a demostrar su desprecio por los municipios y por las familias que más lo necesitan», han señalado, al tiempo que han exigido «la inmediata derogación de esta norma injusta».

Finalmente, el PP de Salamanca ha subrayado su compromiso con los alcaldes y concejales que defienden a sus vecinos frente a la voracidad fiscal del Gobierno, y ha reiterado que seguirá promoviendo iniciativas institucionales y legislativas para proteger la autonomía local y aliviar la carga económica de los ciudadanos.