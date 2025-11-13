Salamanca conmemora 50 años de democracia con once actos culturales La subdelegada del Gobierno ha reconocido que continúa el proceso de retirada de símbolos franquistas en la capital

Clara Delgado Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025

Once actos en la provincia rendirán homenaje a los 50 años de democracia en España. Así lo ha presentado este jueves la subdelegada del Gobierno, Rosa López, dando a conocer la programación que se celebrarán en la provincia dentro de la iniciativa 'España en libertad. 50 años', impulsada por el Gobierno de España a través del Comisionado del 50º Aniversario y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

«En este año lo que haremos será recordar ese éxito colectivo que supone la democracia. Tenemos en este momento un país próspero, plural, democrático y avanzado», recordó la subdelegada.

El programa, con once actividades gratuitas, se desarrollará tanto en la capital como en la provincia. Entre las propuestas figura un ciclo de conciertos del grupo Mayalde, bajo el título 'Los sonidos de la democracia', que tendrán lugar el 16 de noviembre en el Teatro Cervantes de Béjar, el 28 de noviembre en el Centro Cultural de Vitigudino, el 1 de diciembre en el Teatro Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo y el 5 de diciembre en el Teatro Calderón de Peñaranda de Bracamonte.

La programación la continúan las conferencias, que se desarrollarán en el Centro Documental de la Memoria Histórica. La primera de ellas, 'Violencia institucional contra las mujeres desde el franquismo', será el 20 de noviembre. El 26 de noviembre será el turno de 'Cultura y contracultura en la Salamanca de Transición' y el 2 de diciembre se celebrará 'El movimiento estudiantil en la Salamanca de la Transición'.

El programa incluirá un café-tertulia intergeneracional entre estudiantes universitarios y alumnos de la Universidad de la Experiencia, para debatir sobre la diferencia entre vivir en dictadura y en democracia el 20 de noviembre. También se realizarán visitas a lugares de memoria en Mozárbez, Monleras y La Alberca, donde se inaugurarán murales conmemorativos.

Por su parte, la representante del Gobierno confirmó que continúa el proceso de retirada de símbolos franquistas en la capital. «En algunos edificios, como el de Correos, la actuación es más compleja por su protección patrimonial, pero estamos trabajando para avanzar en la eliminación o resignificación de estos elementos», precisó.