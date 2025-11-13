Nueva edición del Mercadillo Solidario Europeo a beneficio de Cáritas y Pyfano Abrirá del 19 de noviembre al 19 de diciembre en la Escuela Oficial de Idiomas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:41 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

El próximo día 19 de noviembre a las 10:00 h. se inaugura en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) el tradicional Mercadillo Solidario Europeo. Contará con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el director del Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca, Luis Norberto González Alonso; el director de la EOI, Miguel Ángel Bellver; así como ambos representantes de Cáritas y Pyfano.

El Centro Europe Direct, en colaboración con la EOI, organiza una nueva edición de esta iniciativa que se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible, el Pacto Verde Europeo y los actuales movimientos centrados en el respeto del medioambiente y la reutilización. Este año la recaudación se entregará a Cáritas y Pyfano.

Ampliar

El mercadillo, que se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre en el hall de la EOI, permanecerá abierto a todos los ciudadanos de lunes a viernes entre las 9:00 y las 20:30 h., excepto el Puente de la Constitución, que estará cerrado.

Las personas interesadas en realizar una donación pueden depositar los artículos tanto en la EOI como en el Centro Europe Direct (en la segunda planta de la Biblioteca Francisco de Vitoria). Se recogen todo tipo de objetos en buen estado: libros, adornos, ropa, perchas, bolsas, complementos, bisutería, juguetes, muebles pequeños, o menaje del hogar, entre otros.