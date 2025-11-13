Margarita Robles destaca el trabajo por la «excelencia» de los alumnos de las Fuerzas Armadas en la base de Matacán «Han elegido ustedes una opción vital de la que pueden sentirse muy orgullosos», dijo la ministra

E. P. Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el trabajo por la «excelencia y calidad» de los alumnos de las Fuerzas Armadas que se forman en el Grupo de Escuelas de Matacán.

En concreto, la base aérea acoge tres escuelas que han duplicado este año su número de alumnos, hasta llegar a 600 personas que se forman en control y tránsito, transporte aéreo y pilotaje de sistemas aéreos no tripulados.

En este centro docente militar puede formarse personal de todas las Fuerzas Armadas y la Escuela de Sistemas No Tripulados es la que despierta «mayor interés», ya que los drones se han convertido en una herramienta cuyo manejo es esencial, según ha subrayado la la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

El reto en esta sección, además de mantener y ampliar la escuela, es crear un Centro de Formación Excelencia, para lo que ya ha habido unos primeros contactos con Italia, donde existe uno para drones mini.

Ampliar

En este contexto, Robles ha agradecido al personal docente su «compromiso y reciclaje continuo» para adaptarse a las necesidades y las tecnologías aplicadas a la enseñanza y que los alumnos reciban «la mejor y más avanzada» formación.

Igualmente, ha aseverado ante los alumnos la importancia de haber elegido «una opción vital de la que pueden sentirse muy orgullosos». «Muchas gracias por querer ser parte de las Fuerzas Armadas y por querer seguir aprendiendo y trabajando por la excelencia y la calidad, para servir a España», ha apostillado.

Entre los retos de futuro que se presentan para la Escuela Militar de Transporte Aéreo, se encuentra la incorporación de los nuevos C-295W, una aeronave de última generación cuyas dos primeras unidades llegarán a Matacán a finales de 2026.

Su implantación, pensada para la mejora de las capacidades en transporte táctico y lanzamiento de paracaidistas y carga, traerá consigo un ambicioso plan de adaptación de infraestructuras, así como de formación específica mediante un sistema de entrenamiento, fundamental para proporcionar una enseñanza de calidad.