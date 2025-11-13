Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Parada de taxis en el paseo de la Estación. ALMEIDA

Suben las tarifas del taxi: estas son los nuevos precios tras la actualización para 2026

El recorrido sube un 4,3 % hasta 1,21 €/km y la bajada de bandera pasa de 1,95 a 2 euros. La Comisión de Policía aprueba la nueva propuesta del colectivo para el próximo año

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:41

Los taxistas estrenarán el año con nuevas tarifas en Salamanca. La Comisión de Policía aprobó este miércoles el incremento propuesto por el colectivo de la capital, que justifica el encarecimiento en el incremento de los costes de elementos tan básicos para el desarrollo de su profesión como la adquisición de vehículos o el encarecimiento de los seguros, que según sostienen han subido un 63,1 %. Así, los taxistas han solicitado actualizar los precios para el año que viene, cuando en el marco de la tarifa diurna la bajada de bandera subirá de 1,95 euros a 2 euros (2,5 % más); la percepción mínima se incrementará de 4,05 euros a 4,10 euros (un 1,2 %); mientras que el kilómetro recorrido subirá de 1,16 euros a 1,21, lo que implica un encarecimiento del 4,3 %. En cuanto a la hora de parada, pasará de 21 euros 21,5, un 3,2 % más.

La tarifa en horario nocturno, festivos, Ferias y fiestas locales también se encarece. En este caso la bajada de bandera subirá 5 céntimos hasta los 2,75 euros (un 1,8 % más), la percepción mínima también se incrementará en 5 céntimos hasta los 5,10 euros (0,99%) y el kilómetro recorrido subirá 4 céntimos hasta 1,54 euros el kilómetro. El incremento lineal de la tarifa 1 es de 2,6 % y de la 2, de 1,8 %.

Lo que no varía, según la propuesta de los profesionales de la capital, es el suplemento para transportar bultos o maletas, que permanece en 70 céntimos, tarifa que se aplica a los artículos superiores a 50 centímetros de ancho o largo y siempre con un máximo de seis bultos.

Más de 4.000 euros de prima de seguro

El seguro obligatorio del taxi puede llegar a suponer un gasto superior al año de 4.000 euros. Según la documentación presentada por el colectivo en Salamanca, la prima de un taxi medio al año asciende a 4.079 euros. Esto, según los taxistas, después de un incremento de las tarifas del 63,1 por ciento. Según los profesionales, algunas aseguradoras incluso niegan el servicio y otras elevan los precios a cotas «exorbitantes».

Más de dos semanas esperando por las piezas

Al encarecimiento general de los costes del sector del taxi se suman las complicaciones que arrastran en cuanto a mantenimientos preventivos y correcciones de los vehículos. Según denuncian, los periodos de paralización de los taxis pueden superar las dos semanas por la falta de piezas en el mercado, «tiempo en el que el propietario no puede trabajar pero los gastos no se reducen».

