Julio Norte, listo 53 días después El joven novillero salmantino recibe el alta médica tras superar todas las pruebas urológicas derivadas del grave percance que sufrió el 22 de septiembre en San Agustín del Guadalix (Madrid) y ya podrá reanudar los entrenamientos casi tres meses después

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:36

Julio Norte ha recibido hoy el alta médica en el Hospital de Salamanca una vez que ha recibido los resultados satisfactorios tras las últimas pruebas de urología derivadas del gravísimo percance que sufrió el 22 de septiembre en San Agustín del Guadalix (Madrid), donde resultó brutalmente corneado en la zona anal por un utrero de Victoriano del Río. Hoy, 53 días después del percance, ya tiene el alta médica definitiva para poder retomar los entrenamientos.

Cumplidos 53 días desde su percance en San Agustín de Guadalix, Norte evoluciona favorablemente y comienza una nueva etapa de recuperación activa, pudiendo retomar ya su rutina y los entrenamientos. Julio Norte tiene previsto regresar al campo en los próximos días —posiblemente la próxima semana— para continuar su preparación de cara a los compromisos de la temporada 2026 después de ser el novillero revelación de la pasada campaña.

A través de una nota de prensa, el novillero salmantino ha querido expresar su agradecimiento a todos los que le han acompañado durante este tiempo compañeros, ganaderos, aficionados y amigos, por las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas desde el primer momento.