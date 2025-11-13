«Se debería incluir en las medidas por la gripe aviar al porcino y al vacuno por el riesgo» Ursula Höfle, considerada una de las grandes expertas en Enfermedades Víricas de Aves, cree que el virus podría infectar a estos animales, como en Estados Unidos

Susana Magdaleno Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Ursula Höfler es referencia en España en gripe aviar. Veterinaria y doctora en Enfermedades Víricas de Aves, advierte del riego de expansión del virus.

La semana pasada se confirmaron dos casos de gripe aviar en aves silvestres en Salamanca, ¿es preocupante?

Sí lo es a nivel de la biodiversidad y de sanidad animal porque estos casos forman parte de una nueva oleada de gripe aviar causado por el virus H5N1 que empezó en julio y que si la dinámica sigue podría ser mucho peor que la de 2022. Es de esperar de hecho que empeore ya que con el frio de invierno más aves migratorias vendrán desde zonas en el centro y norte de Europa con mucha incidencia del virus y que se puede haber infectado antes de partir y enfermar luego en nuestro territorio.

Fueron casos en aves silvestres. ¿es para estar más tranquilos?

Si se habla de riesgo en contexto con las personas, en cuanto a contagio directo efectivamente el riesgo es muy bajo o casi nulo: si no se toca a una ave enferma o muerta sin guantes y luego se tocan boca, nariz u ojos el contagio a una persona es muy poco probable. Por lo contrario, el riesgo de contagio a otras aves silvestres, o carnívoros que puedan consumir los cadáveres o a las granjas avícolas es alto. Actualmente los casos que se observan están relacionados con los movimientos de las grullas, especie ahora más afectada.

En Valladolid hubo 7 focos en aves de corral, ¿cuándo se puede considerar extinguido el riesgo?

Oficialmente las zonas de control y vigilancia establecidas se mantienen hasta tres meses después del último foco. Si en este periodo no se observan nuevos brotes (en granjas avícolas) se consideraría la zona nuevamente libre de gripe. Sin embargo, hay que mantener la vigilancia ya que los brotes en aves silvestres no han cesado.

¿Es normal que se extendiera tan rápido entre granjas?

La rápida extensión entre granjas en Valladolid es sorprendente especialmente con la rápida adopción de medidas de control y es parte del misterio que sigue suponiendo este virus especifico de gripe aviar H5N1. Hasta que tengamos las secuencias de todos los virus asociados a estos brotes no podremos deducir mas, pero una de las teorías mas probables es la propagación del virus por aves silvestres tras infectarse en una granja a otra. Por ello todas las medidas dirigidas a limitar el contacto entre aves silvestres y domésticos son esenciales, al igual que las medidas de control basadas en la eliminación de las aves infectadas.

La vacuna era una medida hasta hace poco prohibida en la Unión Europea que ahora se esta contemplando y se están estudiando diferentes tipos. De hecho ya se esta empleando con cierto éxito en granjas de patos en la zona de mayor producción de foie gras de Francia. Sin embargo, solo se podría usar bajo autorización especial.

¿Ve suficientes las medidas adoptadas por el gobierno de España?

A nivel de bioseguridad la orden de confinamiento de las aves con acceso al exterior me parece necesaria y acertada, aunque se debe siempre tener en cuenta el bienestar de las aves. Sin embargo, pienso que se podrían incrementar las actividades de vigilancia e incluir en ella también de forma preventiva granjas de porcino y vacuno por el riesgo que supondría si el virus consigue infectar a cerdos o vacas como lo ha hecho en los Estados Unidos.

¿Cuando acabará el riesgo?

Es difícil de predecir con este virus pero es posible y de esperar que en primavera remitan los casos.

La cepa que afecta este año ¿es peligrosa para el hombre?

Es una cepa que tiene mucha dificultad de infectar a personas, requiere de una exposición prolongada y directa y en general una infección suele ser de poca gravedad. Sin embargo cabe destacar que también hay un cierto número de casos severos fuera de nuestro país y que el virus esta continuamente cambiando así que no hay que bajar la guardia.