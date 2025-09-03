Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca

La consejera de Industria, Comercio y Empleo critica al Gobierno por seguir «un camino distinto» a los intereses de la comunidad | «El mercado laboral regional es resistente y fuerte, con mejores cifras de creación de empleo que los medios de España», dijo en el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio al Grupo Andrés