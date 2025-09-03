Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Centro penitenciario de Topas. ARCHIVO

Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:48

«Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria

El preso, de origen marroquí y con un amplio historial delictivo, empujó, pateó y amenazó de muerte a la trabajadora. La rápida intervención de sus compañeros y de otros inernos evitó que la brutal agresión terminara en una tragedia mayor

Ya está listo el dispositivo especial de seguridad y tráfico para unas Ferias y Fiestas a punto de empezar

Estos son todos los cortes de tráfico y estacionamientos habilitados en diferentes puntos de la ciudad con motivo de las actividades que se llevarán a cabo

La consejera Leticia García destaca la fortaleza del tejido empresarial y afea al Gobierno central su falta de compromiso

La consejera de Industria, Comercio y Empleo critica al Gobierno por seguir «un camino distinto» a los intereses de la comunidad | «El mercado laboral regional es resistente y fuerte, con mejores cifras de creación de empleo que los medios de España», dijo en el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio al Grupo Andrés

A tope en Salamaq: unos animales se resisten más a entrar que otros

Este miércoles está siendo un día de trabajo intenso en el recinto ferial

Ayuntamiento y universidades activan la campaña para impedir las novatadas

Renuevan el protocolo que arrancó en 2018 que pondrá a la Policía Local en alerta con un número de teléfono específico

Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante

Los estafadores lograron más de 100.000 euros de 42 perjudicados en toda España.

El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad

Este amplio lugar de estacionamiento de la Chinchibarra abre coincidiendo con el inicio de las Ferias y Fiestas

Las peñas del Salamanca UDS organizan un viaje para el debut en Liga al margen del club

«Seguimos animando a nuestro escudo a pesar de todo», señalan. Con un precio de 22 euros, la salida está prevista para este domingo a las 10 de la mañana desde Gabriel y Galán

Las aguas vuelven a su cauce entre Avenida y el Consistorio: «Este no era un tema religioso, no había que pedir perdón ni penitencia»

El club y el servicio de Deportes retoman la comunicación tras el enfado y el mal entendido de los últimos días: «Las relaciones vuelven a ser las que han sido estos 25 años»

Así será el regreso de los universitarios a las aulas: Medicina y Enfermería, de la Pontificia, los más madrugadores

La llegada masiva de los estudiantes se producirá este fin de semana: la mayoría de titulaciones empezarán el 9 de septiembre

Sacyl lanza una repesca del plan de fidelización MIR para intentar cubrir las plazas rurales que no se han elegido

Quedan vacantes ocho puestos de Atención Primaria en la provincia y otros cuatro de pediatría de área

«Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»

Agapito Pascual, el alcalde de El Payo, pide «sentido común» y «menos burocracia» a la hora de afrontar un incendio, pero también más medios humanos y materiales

Grupo Andrés recibe la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio por sus 45 años de trayectoria empresarial

Con más de 280 empleados y presencia en 57 países, el grupo reafirma su peso en el tejido empresarial salmantino. En el acto, Eustaquio Andrés ha dedicado la distinción a sus trabajadores y ha pedido más facilidades para emprender en Salamanca

150.000 euros para potenciar el mirador de El Portillo en La Alberca

El proyecto prevé habilitar una pasarela que ofrezca una vista privilegiada del valle

«Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»

De Cádiz a Salamanca con 20 espectaculares ejemplares de la emblemática ganadería «Concha Piquer»

