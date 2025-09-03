Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:48
«Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
El preso, de origen marroquí y con un amplio historial delictivo, empujó, pateó y amenazó de muerte a la trabajadora. La rápida intervención de sus compañeros y de otros inernos evitó que la brutal agresión terminara en una tragedia mayor
Ya está listo el dispositivo especial de seguridad y tráfico para unas Ferias y Fiestas a punto de empezar
Estos son todos los cortes de tráfico y estacionamientos habilitados en diferentes puntos de la ciudad con motivo de las actividades que se llevarán a cabo
La consejera Leticia García destaca la fortaleza del tejido empresarial y afea al Gobierno central su falta de compromiso
La consejera de Industria, Comercio y Empleo critica al Gobierno por seguir «un camino distinto» a los intereses de la comunidad | «El mercado laboral regional es resistente y fuerte, con mejores cifras de creación de empleo que los medios de España», dijo en el acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio al Grupo Andrés
A tope en Salamaq: unos animales se resisten más a entrar que otros
Este miércoles está siendo un día de trabajo intenso en el recinto ferial
Ayuntamiento y universidades activan la campaña para impedir las novatadas
Renuevan el protocolo que arrancó en 2018 que pondrá a la Policía Local en alerta con un número de teléfono específico
Golpe a una trama de estafas bancarias que dejó víctimas en Salamanca: siete detenidos en Alicante
Los estafadores lograron más de 100.000 euros de 42 perjudicados en toda España.
El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
Este amplio lugar de estacionamiento de la Chinchibarra abre coincidiendo con el inicio de las Ferias y Fiestas
Las peñas del Salamanca UDS organizan un viaje para el debut en Liga al margen del club
«Seguimos animando a nuestro escudo a pesar de todo», señalan. Con un precio de 22 euros, la salida está prevista para este domingo a las 10 de la mañana desde Gabriel y Galán
Las aguas vuelven a su cauce entre Avenida y el Consistorio: «Este no era un tema religioso, no había que pedir perdón ni penitencia»
El club y el servicio de Deportes retoman la comunicación tras el enfado y el mal entendido de los últimos días: «Las relaciones vuelven a ser las que han sido estos 25 años»
Así será el regreso de los universitarios a las aulas: Medicina y Enfermería, de la Pontificia, los más madrugadores
La llegada masiva de los estudiantes se producirá este fin de semana: la mayoría de titulaciones empezarán el 9 de septiembre
Sacyl lanza una repesca del plan de fidelización MIR para intentar cubrir las plazas rurales que no se han elegido
Quedan vacantes ocho puestos de Atención Primaria en la provincia y otros cuatro de pediatría de área
«Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
Agapito Pascual, el alcalde de El Payo, pide «sentido común» y «menos burocracia» a la hora de afrontar un incendio, pero también más medios humanos y materiales
Grupo Andrés recibe la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio por sus 45 años de trayectoria empresarial
Con más de 280 empleados y presencia en 57 países, el grupo reafirma su peso en el tejido empresarial salmantino. En el acto, Eustaquio Andrés ha dedicado la distinción a sus trabajadores y ha pedido más facilidades para emprender en Salamanca
150.000 euros para potenciar el mirador de El Portillo en La Alberca
El proyecto prevé habilitar una pasarela que ofrezca una vista privilegiada del valle
«Salimos a las 8 de la tarde y llegamos a las 4 de la mañana: lo importante es estar en Salamaq»
De Cádiz a Salamanca con 20 espectaculares ejemplares de la emblemática ganadería «Concha Piquer»
