Sacyl lanza una repesca del plan de fidelización MIR para intentar cubrir las plazas rurales que no se han elegido Quedan vacantes ocho puestos de Atención Primaria en la provincia y otros cuatro de pediatría de área

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha lanzado una 'repesca' de su programa de fidelización MIR, después de que en la primera convocatoria apenas fueron seleccionadas el 35% de las plazas ofertadas.

Las condiciones son las mismas que las establecidas durante la primera convocatoria: mismo baremo, misma fecha de referencia de méritos y mismo procedimiento. Lo que ha cambiado es que han pasado varios meses y puede que para los médicos que acaban de terminar su formación la situación haya variado respecto a julio: facultativos que apostaron por trabajar en otra Comunidad, pero no les ha salido bien; o médicos que solo tenían como objetivo trabar en la ciudad y ahora podrían estar dispuestos a hacerlo en el ámbito rural, al menos hasta que encuentren otra opción que les satisfaga más.

Este Plan de Fidelización 2025 presentaba importantes novedades respecto a años anteriores. Unos de los condicionantes es que estaba pensado para reforzar aquellos hospitales que más lo necesitan: los hospitales pequeños. De este modo, la oferta del Complejo Asistencial de Salamanca fue simbólica y algunas de las plazas disponibles eran compartidas con el Hospital de Ávila.

La única plaza propia del Hospital de Salamanca que aún está disponible pertenece al servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.

Por otra parte, la oferta de Atención Primaria apostaba claramente por impulsar la sanidad rural con unas condiciones laborales especialmente ventajosas. De las 12 plazas de fidelización que había en Salamanca, se agotaron las dos del ámbito urbano, una más en Linares y otra en Ciudad Rodrigo. El resto han quedado vacantes: Béjar, Linares, Miranda del Castañar, Aldeadávila, La Alberca, Lumbrales y Fuenteguinaldo (2).

Algo muy similar ha sucedido en el capítulo de Pediatría de Atención Primaria. Salamanca ofrecía seis plazas: una en el centro de salud de Capuchinos, otra en la zona de Periurbana Norte y otras cuatro plazas de pediatra de área. Las dos primeras 'volaron' y las de pediatra de área han quedado disponibles para esta segunda convocatoria.

La dinámica de elección de plazas en el programa de fidelización guarda paralelismos con la elección de plazas MIR, donde la Atención Primaria pasa más apuros que la hospitalaria y, en concreto, las zonas rurales y de difícil cobertura tienen problemas para agotar toda la oferta.

La lista de alicientes que la Sanidad de Castilla y León ha elaborado para convencer a médicos de toda España -que acaban de terminar la residencia- de que acepten puestos en la sanidad rural contempla ayudas de hasta 4.000 euros para realizar una estancia formativa en un centro nacional o extranjero, otros 2.000 euros para quienes cursen un posgrado y doctorados financiados al 100% por Sacyl. Además de las ventajas económicas se oferta un horario flexible para poder participar en proyectos de investigación en los institutos de la Comunidad.

El sistema de fidelización MIR de Sacyl está dirigido a médicos de toda España, no solo a los que han realizado su residencia en la Comunidad. De hecho, durante los veranos de 2023 y 2024 se logró fidelizar a 113 residentes de otras comunidades autónomas que pasaron a reforzar la sanidad de Castilla y León.