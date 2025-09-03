Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una aficionada del Salamanca UDS con la bufanda de Viajeros en un desplazamiento a Vigo.

Las peñas del Salamanca UDS organizan un viaje para el debut en Liga al margen del club

«Seguimos animando a nuestro escudo a pesar de todo», señalan. Con un precio de 22 euros, la salida está prevista para este domingo a las 10 de la mañana desde Gabriel y Galán

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:14

A la espera de que el Salamanca UDS diga esta boca es mía sobre los abonos, más allá de los spots promocionales que el club está lanzando día a día y de tener publicada en su página web las condiciones de uso del carné, y ver cómo reacciona la afición, las peñas del Salamanca UDS han cumplido con lo prometido y han organizado un primer viaje para acompañar al equipo en su debut en Liga este mismo domingo en As Eiroas completamente al margen de la entidad blanquinegra.

«Seguimos animando a nuestro escudo a pesar de todo. Viaja con nosotros y otras peñas al primer desplazamiento de la temporada: Bergantiños. Salida el domingo 7 a las 10 de la mañana desde Gabriel y Galán», han anunciado algunas de las peñas más significativas del Fondo de Animación, como Viajeros UDS, Bracamonte o Pepe Ledesma.

Al margen del viaje de ida y vuelta organizado por los propios aficionados, el Bergantiños hizo público en las últimas horas el precio fijado para ver el encuentro para los aficionados blanquinegros varia entre los 15 euros para mayores de edad, 10 para menores entre 11 y 17 años y 5 para menores de esa edad. La taquilla del estadio abrirá a las 16:00, aunque para los seguidores que no puedan viajar tendrán la posibilidad de seguir a través de LA GACETA y las cámaras de TVG.

