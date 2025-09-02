Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bergantiños - Salamanca UDS: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación

Estos son los detalles para disfrutar del partido de la primera jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:15

El Salamanca UDS ya tiene todos los detalles listos para debutar este próximo domingo en el Grupo 1 de Segunda Federación en As Eiroas frente al Bergantiños. En este sentido, el precio fijado para ver el encuentro para los aficionados blanquinegros varia entre los 15 euros para mayores de edad, 10 para menores entre 11 y 17 años y 5 para menores de esa edad. La taquilla del estadio abrirá a las 16:00, aunque para los seguidores que no puedan viajar tendrán la posibilidad de seguir a través de LA GACETA y las cámaras de TVG.

Dónde se ve el Bergantiños - Salamanca UDS

El encuentro entre el Bergantiños y el Salamanca UDS se disputa este domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas, choque correspondiente a la jornada primera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el Bergantiños y el Salamanca UDS, con la narración en vivo. Además, podrá seguirse por televisión a través de la TVG de Galicia.

El estadio As Eiroas será el escenario del encuentro entre el cuadro charro y el conjunto coruñés. Será la tercera vez en su historia en la que el conjunto blanquinegro visite el feudo del Bergantiños, siempre en Segunda RFEF. Este campo es de mal recuerdo para los blanquinegros, ya que nunca ha ganado allí. En la campaña 2021/22 perdió 2-1 y el curso pasado cosechó el mismo resultado, cayendo con un gol en el último suspiro.

