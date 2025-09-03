Las aguas vuelven a su cauce entre Avenida y el Consistorio: «Este no era un tema religioso, no había que pedir perdón ni penitencia» El club y el servicio de Deportes retoman la comunicación tras el enfado y el mal entendido de los últimos días: «Las relaciones vuelven a ser las que han sido estos 25 años»

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida y el servicio de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca han retomado relaciones después del tremendo malestar producido por un mal entendido entre las partes. «En las últimas horas hemos mantenido una reunión con la concejal (Almudena Parres) y todo ha quedado aclarado», confirmó el presidente del club de Würzburg, Jorge Recio. «Ellos han reconocido los hechos y la relación va a ser buena; la única novedad, es que van a cambiar los intermediarios. Tenemos el móvil abierto de la concejala para cualquier tipo de duda y volvemos a lo que tenía que ser, en todo es bueno reconocer los errores y por eso le queremos agradecer tanto a ella como al alcalde la búsqueda del entendimiento, cuando no era un problema que se había tenido con ellos», completó el 'acta' de la reunión el máximo dirigente perfumero, quien aclaró que, pese a haberlo pedido en su denuncia, no había habido perdón: «Esto no es un tema religioso, no había que pedir perdón o penitencia, lo que tenía que haber era coherencia».

Por otro lado, Jorge Recio señaló que ahora toca «tirar para adelante» al retomar las relaciones: «Sabíais que teníamos un tema atascado y es lo primordial ahora, tenemos que instalar cámaras en el recinto, tanto en la cancha principal como en el anexo, porque así lo requiere la Federación Española. Por normativa hay que emitir partidos, grabar entrenamientos y hasta echar partidos de la cantera en un futuro. Necesitábamos su aprobación, puesto que la instalación es suya, para abordar una inversión que correrá de cuenta del club», apuntó.

Por último, en cuanto al desarrollo de las obras en el pabellón Würzburg-Silvia Domínguez concluyó que se veía «movimiento», descartando entrar a valorar los plazos de ejecución.

Temas

Perfumerías Avenida