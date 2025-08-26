Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: «No vamos a tolerar sus faltas de respeto»

Iván Ramajo Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 13:25 Comenta Compartir

«He tardado 25 años, pero ha llegado el día», soltó lastre Jorge Recio, presidente de Perfumerías Avenida, antes de hacer una dura denuncia pública en torno a la relación que su club mantiene con el servicio de Deportes del ayuntamiento de Salamanca a cuenta de las obras de Würzburg: «En este cuarto de siglo hemos pasado por muchas cosas, he sido concejal y sabéis que no soy la persona que más se meta en estas cosas: las estarán listas, cuando estén, y agradecidos, pero no vamos a permitir las faltas de respeto del servicio de deportes con los trabajadores de este club».

Según la denuncia pública hecha por el presidente de Avenida, el club tiene prohibido comunicarse con los técnicos del servicio de Deportes del ayuntamiento de Salamanca de manera verbal y también con los conserjes que cuidan de 'su' pabellón; la única manera que ahora mismo tienen de ponerse en contacto con ellos es mediante correo electrónico. Y, todo, según expresó el presidente, por querer saber cuándo el pabellón estaría listo para planificar la temporada y la preparación anterior. «Es un tema duro: nos han tildado de cotillas», verbalizó el máximo mandatario azulón: «Parece que molesta el mero hecho de querer trabajar; estoy muy enfadado y que se nos prohíba hablar con ellos, aunque últimamente parece que han reculado un poquito. He sido concejal, sé que el pabellón es del ayuntamiento y de los salmantinos, y estará cuando tenga que estar, pero las faltas de respeto por parte de las personas del servicio de deportes no estoy dispuesto a tolerarlas. Por eso pido una disculpa pública», señaló.

También aprovechó su denuncia para pedir «perdón» a los funcionarios con los que Avenida comparte espacio: «Entiendo que cuando le saluden no me contesten porque son las directrices… Después de 25 años que tengamos que estar así…», se desahogó, antes de apuntar que no es la primera vez que sucede algo así: «Pero ya estoy muy mayor y estas cosas no las voy a permitir: no es la primera vez que se nos enjuicia por cosas que no son nuestras».

Temas

Perfumerías Avenida